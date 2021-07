Exploration de Mars: la NASA trouve des détails sur l’intérieur profond de la planète rouge à l’aide des données de l’atterrisseur InSight

Le communiqué ajoute que ces découvertes ne sont qu’un début.

Exploration de Mars : L’agence spatiale américaine NASA (National Aeronautics and Space Administration) a partagé plus de détails sur le manteau, la croûte et le noyau en fusion de la planète rouge voisine dans trois articles distincts. Les détails ont été recueillis à l’aide de l’atterrisseur stationnaire de la NASA InSight, qui avait atterri sur Mars en 2018 avec un sismomètre qui espérait recueillir les premières informations sur l’intérieur profond de la planète. Maintenant, les articles, publiés dans la revue Science, ont fourni des détails concernant la profondeur ainsi que la composition du noyau, du manteau et de la croûte de la planète rouge. L’agence a également confirmé que le centre de Mars est en fusion. Cependant, sur Terre, le noyau externe est en fusion, tandis que le noyau interne est solide et les scientifiques continuent de parcourir les données fournies par InSight pour déterminer s’il en va de même pour la planète rouge.

Dans un communiqué, l’agence spatiale a déclaré que Seismic Experiment for Interior Structure ou SEIS est le nom du sismomètre à bord d’InSight, et qu’elle a enregistré 733 cas distincts de tremblements de terre. Parmi ceux-ci, 35 étaient compris entre 3,0 et 4,0 et ils ont fourni les données utilisées pour ces trois articles. En fait, le sismomètre est ultrasensible et permet aux scientifiques « d’écouter » l’activité sismique à des centaines ou des milliers de kilomètres de distance.

La vitesse et la forme des ondes sismiques varient lorsqu’elles traversent différents matériaux au sein d’une planète, et ce sont ces variations qui ont permis aux scientifiques de comprendre la structure interne de Mars. Avec ces informations, ils espèrent avoir un aperçu plus approfondi de la formation de toutes les planètes rocheuses, y compris la Terre.

Tout comme la Terre, la planète rouge s’est également formée à partir de poussière et de gros amas météoritiques, et au cours de millions d’années, Mars a obtenu les trois couches distinctes dans un processus que les scientifiques appellent différenciation. InSight visait à déterminer la profondeur, la taille ainsi que la structure de toutes ces couches. Les trois articles se concentrent sur chacune de ces couches.

À l’aide des données d’InSight, les scientifiques ont déterminé que la croûte de Mars est plus fine que prévu et se compose de deux ou même trois sous-couches. Ils ont dit que la croûte a 12 milles ou 20 km de profondeur si elle se compose de deux sous-couches, mais dans le cas où elle a aussi une troisième sous-couche, alors elle a 23 milles ou 37 km de profondeur.

Vient ensuite le manteau, que les scientifiques ont estimé à 969 miles ou 1 560 km sous la surface. Enfin, au centre de Mars se trouve le noyau, ayant un rayon de 1 137 milles ou 1 830 km.

Le communiqué ajoute que ces découvertes n’étaient que le début et que maintenant, l’équipe attend un tremblement de terre d’une magnitude supérieure à 4,0 car elle a encore besoin de données sismiques pour mieux comprendre et qu’une activité sismique plus importante faciliterait les choses.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.