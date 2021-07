Exploration du potentiel des dossiers médicaux électroniques : analyse de données dans le domaine de la santé

De la gestion des maladies chroniques à l’imagerie médicale, les technologies d’analyse de données ont augmenté l’efficacité de la prestation des soins en accélérant le diagnostic des maladies et en réduisant le fardeau administratif.

Par Sandeep Gudibanda

Le nouveau coronavirus a mis un peu plus d’un an à balayer le monde. Plus de 3,7 millions de personnes sont décédées dans le monde, dont 353 528 en Inde. Alors que la rage continue à cause de la maladie, la réponse à la question de savoir combien d’autres mourront, reste insaisissable. Et pour un pays comme l’Inde qui a un ratio médecin-patient de 1:1456 par rapport à la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé de 1:1000, la pandémie a posé de multiples défis.

Le statu quo a exposé les vulnérabilités du système de santé, mais il a également conduit à une augmentation de l’adoption des technologies numériques pour fournir des soins de qualité et améliorés aux patients. Les solutions numériques telles que la télémédecine, Aarogya Setu, les appareils intelligents et distants pour la surveillance des soins de santé, la robotique, l’intelligence artificielle et l’application Co-WIN ont redéfini la façon dont les soins de santé sont dispensés dans le pays.

De plus, de la gestion des maladies chroniques à l’imagerie médicale, les technologies d’analyse de données ont augmenté l’efficacité de la prestation des soins en accélérant le diagnostic des maladies et en réduisant le fardeau administratif. Ce qui a également réitéré l’importance des technologies numériques dans les soins de santé, c’est l’utilisation des dossiers médicaux électroniques (DME).

Les données dans le domaine de la santé devraient augmenter considérablement dans les années à venir. Aujourd’hui, la plupart des informations sont collectées sous forme papier alors que la tendance actuelle est à la numérisation rapide des données massives, également appelées big data. Les mégadonnées dans le domaine de la santé sont définies comme des ensembles de données de santé électroniques qui nécessitent des technologies et des techniques avancées pour capturer, stocker, distribuer et analyser les informations. Il comprend des données provenant de systèmes d’aide à la décision clinique, la saisie informatisée des ordonnances des médecins et des articles dans des revues médicales.

En comprenant les modèles et les tendances au sein des données, l’analyse des mégadonnées aide à améliorer les soins aux patients et à sauver des vies. Il détecte les maladies à des stades plus précoces, aide à prédire certains résultats sur la base d’informations historiques et guide le médecin sur le lieu des soins. Les types de données incluent également le contenu généré par l’homme tel que les DME, les courriels, les documents papier et les notes des médecins. Aujourd’hui, la plupart des prestataires de soins de santé s’accordent à dire qu’un moyen réalisable de réduire les erreurs de prescription consiste à utiliser des plateformes numériques plutôt que des scripts manuscrits.

Approfondir les dossiers médicaux électroniques

Les DME sont la version numérisée des dossiers papier ou des discussions dans un établissement médical qui contiennent des informations telles que les antécédents médicaux et de traitement du patient, le diagnostic, les résultats de laboratoire, les détails de la vaccination, entre autres. Grâce au DME, les données des patients peuvent être suivies par plusieurs fournisseurs de soins de santé sur une période prolongée. Il identifie ceux qui doivent passer leur contrôle et dépistage et déchiffre si un patient a besoin de certains vaccins ou médicaments. Ces plateformes numériques améliorent la qualité et la sécurité des soins. Un médecin peut prescrire et commander des médicaments en fonction des problèmes médicaux et des allergies du patient en un seul clic.

Les systèmes logiciels de DME garantissent également que les patients et leurs familles s’impliquent davantage dans le processus de soins de santé. Par exemple, lorsque les résumés cliniques sont envoyés aux patients, ils fournissent des informations sur les soins prodigués lors des visites, les médicaments prescrits, les conseils médicaux associés et les rendez-vous de suivi à venir. Ceci est fait dans le but de rendre les patients et les membres de leur famille plus conscients de la voie de traitement qui a été suivie lors de la visite et de la manière dont ils peuvent aider aux soins des patients. Ces plateformes fournissent des liens vers des articles, des images et des vidéos qui peuvent aider les patients à mieux comprendre leur situation en matière de soins de santé et à prendre des décisions plus éclairées concernant les ajustements de mode de vie et les procédures médicales. Des itinéraires thérapeutiques adaptés aux besoins individuels des patients peuvent réduire les effets secondaires, éviter un traitement inapproprié et améliorer la qualité du traitement. Grâce à l’exploration de nouveaux médicaments par des professionnels de la santé ayant des années d’expérience, peut éduquer tous les médecins sur les nouveaux traitements médicaux.

Certaines personnes utilisent les termes et dossier de santé électronique (DSE) et DME de manière interchangeable. Cependant, il est essentiel de noter qu’ils sont différents. Le DME est une version numérique du dossier papier lié aux antécédents médicaux du patient enregistrés dans le bureau d’un clinicien et n’est pas conçu pour être partagé en dehors d’une pratique clinique individuelle. D’autre part, le DSE est un rapport complet de la santé globale d’un individu et est une collection de divers dossiers médicaux. De plus, il peut être partagé en dehors de l’établissement de santé.

Améliorer les soins aux patients grâce à l’analyse des données et au DME

Nous vivons dans une ère connectée où les patients s’attendent à de meilleurs établissements de santé et l’analyse des mégadonnées a le potentiel de résoudre ce problème. Il y a un besoin impérieux de redéfinir les soins de santé en Inde avec le prisme de la numérisation qui aidera à construire un écosystème de santé résilient. Avec l’analphabétisme numérique et l’accès à Internet croissants dans les zones rurales et urbaines du pays, il existe un appétit croissant pour les solutions de santé dérivées des technologies. Même avant la pandémie, le gouvernement a essayé de tirer parti de la technologie par le biais de la National Digital Health Mission (NDHM).

Pour rendre les soins de santé accessibles, abordables et efficaces, l’objectif du gouvernement est d’intégrer des initiatives telles que le DME, le registre des établissements de santé, l’identification de la santé, Digi Doctor, entre autres. Cependant, il y a encore un long chemin à parcourir car il y a un manque de sensibilisation. Par conséquent, les gens doivent être informés des avantages de l’analyse des données et des sources connexes telles que les DME, garantissant un accès facile à celles-ci.

(L’auteur est PDG et cofondateur de Healthplix, la marque de DME la plus fiable parmi les médecins en Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

