Explorer la chanson Helicopter Helicopter sur TikTo et la tendance

La chanson Helicopter Helicopter est partout sur TikTok en ce moment et je pense que nous pouvons tous convenir que c’est le pire type de FOMO quand vous n’avez aucune idée de pourquoi des centaines de milliers de personnes tournent sur place en chantant « Helicopter Helicopter ». Mais rassurez-vous, votre FOMO est sur le point de se terminer car nous sommes sur le point de tout vous expliquer. À commencer par de quoi parle exactement ce mème et d’où vient même la chanson.

D’où vient la chanson Helicopter Helicopter ?

La chanson vient donc d’un artiste bosniaque appelé Fazlija. La chanson s’appelait à l’origine Helikopter et a été téléchargée sur YouTube en 2015. Elle détaille l’amour du chanteur pour une belle femme, il dit qu’il enverra un hélicoptère et jettera de l’argent dans le ciel juste pour avoir une chance d’être amoureux l’un de l’autre. Alors oui, la chanson est assez emblématique.

La vidéo YouTube a atteint plus de sept millions de vues tandis que la vidéo TikTok la plus populaire utilisant l’audio a plus de 42 millions de vues. Mais vous pouvez regarder la vidéo YouTube originale ci-dessous :

La tendance elle-même montre que les utilisateurs de TikTok font tourner quelque chose dans le style des pales d’hélicoptère. Normalement, les gens se retrouvent soit en train de tourner sur eux-mêmes, soit des objets complètement aléatoires.

La tendance est assez créative, un utilisateur tournait simplement sur le devant dans sa cuisine. Alors que la vidéo la plus populaire montre un chien portant un chapeau à hélice et faisant du twerk, c’est un vrai mélange. Voici les meilleures vidéos de chansons Helicopter Helicopter :

Je ne plaisantais pas à propos d’eux allongés sur le devant qui tournent

@.jadenkrantz‼️‼️🚁🚁🚁‼️‼️♬ Hélicoptère – Fazlija

Ce chien a le sens de la mode

@mistermainerHELICOPTER♬ Hélicoptère – Fazlija

Ce TikTok est ma dernière cellule cérébrale

@.astroboiJAHAJAJ #hot♬ Hélicoptère – Fazlija

Pourquoi cette Rizla a-t-elle plus de talent que moi ?

@waffelwhaleVous pouvez être tout ce que vous voulez♬ Hélicoptère – Fazlija

