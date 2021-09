Explorer l’avenir des services publics axé sur les données au Royaume-Uni

Au cours des 15 derniers mois, la pandémie mondiale a mis en lumière le rôle des données dans le secteur public. Les données ont non seulement été essentielles pour répondre à la pandémie, aux divers blocages et à l’évaluation des symptômes liés au virus et, finalement, au déploiement de la vaccination, mais elles ont également été essentielles pour orienter le public et le tenir informé.

A propos de l’auteur

Brian Chidester, responsable de la stratégie industrielle mondiale pour le secteur public, chez OpenText.

Cela signifie que de nombreuses organisations gouvernementales mondiales ont reconnu le rôle que les données peuvent jouer en les rendant plus agiles et en leur donnant les outils pour ajuster les services selon les besoins. Prenez simplement le fait que la pandémie a accéléré l’approche existante du gouvernement britannique en matière d’innovation en matière de données et a probablement contribué à éclairer sa nouvelle stratégie nationale de données, qui vise à éliminer les obstacles et à améliorer la collaboration dans l’ensemble du secteur public.

En plus d’aider le pays à traverser les chocs économiques, sociaux et sanitaires en 2020, la dépendance aux données pendant la pandémie a entraîné un appétit encore plus grand que jamais pour les informations officielles de la part du public. Et cela s’ajoute aux citoyens de plus en plus exigeants en expériences numériques comme celles reçues dans le secteur privé.

Ainsi, alors que nous nous dirigeons vers 2022, nous pouvons voir que l’avenir des services publics sera davantage axé sur les données avec un changement croissant dans l’utilisation des données par le gouvernement britannique en interne et en externe. Et ce type de transformation permet aux agences d’accroître l’engagement des citoyens, en améliorant la prestation de services de bout en bout avec des interactions omnicanales personnelles et à la demande. Alors, de quoi les gouvernements et les agences doivent-ils tenir compte lorsqu’il s’agit de cet avenir axé sur les données ?

Les données se multiplient au gouvernement

Les données sont au cœur de l’expérience client numérique. Et les organisations du secteur public doivent trouver des moyens d’utiliser les données dont elles disposent de manière plus intelligente pour leur permettre de créer de meilleurs services et de fournir des engagements omnicanaux efficaces et rentables.

Le problème vient de la nécessité de pouvoir partager leurs données à travers l’agence et au-delà pour se connecter et collaborer avec d’autres organisations du secteur public, des entreprises commerciales et des partenaires universitaires. Cependant, la tendance à la transformation numérique et à l’utilisation accrue des données au sein du gouvernement britannique est bien antérieure à la pandémie et, à bien des égards, les ministères ont déjà fait des progrès importants dans leur programme de modernisation.

En repensant à 2012, lorsque GOV.UK a été lancé et a remplacé 2 000 sites Web par un seul, et à 2013, lorsqu’il s’est engagé en faveur d’une politique axée sur le cloud, le gouvernement britannique avait fait plus de progrès que de nombreuses entreprises du secteur privé de la même envergure et complexité.

Et les avantages d’une utilisation plus intelligente des données vont bien au-delà des économies de coûts. Fondamentalement, l’utilisation des données pour offrir des services publics plus intelligents peut aider à soulager la pression sur les départements qui sont surchargés. L’augmentation des outils numériques peut également aider à faciliter l’interaction du public avec le gouvernement, contribuant ainsi à accélérer les processus dans de nombreux ministères également. Essentiellement, les gains réels résident dans la manière dont les données sont traitées et gérées, ce qui peut aider le gouvernement à créer un meilleur service pour ses parties prenantes.

Cela se produit déjà aujourd’hui. Pendant le verrouillage, l’Office for National Statistics (ONS) a utilisé des indicateurs de santé économique plus rapides pour fournir une analyse plus rapide du PIB par rapport à ce qu’il utiliserait normalement. Étant donné que le PIB national est souvent publié longtemps après la période analysée, l’organisation devait rechercher des moyens de fournir une vue plus rapide de l’économie. Cela comprenait l’examen des mouvements d’expédition, des capteurs de trafic routier et de la TVA.

Grâce à ces ensembles de données, il a pu comprendre le mouvement des marchandises vers et autour du Royaume-Uni ainsi que les exportations pour brosser un tableau de la santé économique. À l’avenir, cette évolution vers une analyse en temps réel pourrait aider à fournir des informations plus précises et plus opportunes au gouvernement britannique sous toutes ses formes.

Pièges potentiels

L’un des pièges de la transformation numérique dans le secteur public est le recours à des sources de données tierces. Ceux-ci, selon l’ONS, peuvent inclure un certain biais et c’est quelque chose qu’ils ont dû contourner en indiquant clairement d’où viennent les données et où il peut y avoir un biais potentiel.

Il existe cependant des opportunités d’apprentissage automatique pour comprendre les modèles de biais au sein des ensembles de données. Et cela est essentiel pour rendre les indicateurs plus rapides plus utiles et précis pour le gouvernement. En faisant évoluer l’analyse des données et les informations à l’aide de techniques d’apprentissage automatique et de traitement du langage naturel, l’IA peut aider à accélérer le délai de rentabilisation, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à accroître la visibilité sur les préoccupations des citoyens et leur engagement.

Transition vers le véritable numérique

En vue de l’objectif final d’un gouvernement véritablement numérique dans un monde post-pandémique, il reste encore beaucoup de travail à faire, et l’amélioration de la cohérence et de l’interopérabilité de l’adoption de la technologie dans les organisations et la suppression des barrières logistiques dues aux systèmes hérités est une priorité absolue.

Pour plaider en faveur de la modernisation et accélérer son approche, les gouvernements doivent changer leur façon de penser. Se concentrer au-delà de la rentabilité permettra à la transformation de continuer à fournir de nouveaux et meilleurs services. Et les gouvernements doivent maintenant examiner le pouvoir de l’information et sa capacité à transformer les services de nouvelles manières tout en augmentant les budgets pour ces services.

La transition vers un gouvernement numérique nécessite une planification minutieuse et une concentration sur les résultats. Pour réussir, les DSI gouvernementaux doivent guider le parcours numérique, relever à la fois les défis stratégiques et tactiques en se concentrant sans relâche sur l’utilisation et le partage des données pour rendre les services gouvernementaux plus proactifs et leurs opérations plus efficaces.

La pandémie a rendu les arguments en faveur de la modernisation et de la numérisation du gouvernement encore plus forts. Les premières mesures prises jusqu’à présent ont permis au secteur public de commencer à obtenir des résultats significatifs. L’avenir du gouvernement numérique pourrait encore s’améliorer – en fournissant d’excellents services publics qui répondent aux objectifs locaux et nationaux – avec les données au cœur de tout.