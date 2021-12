Explorer l’avenir du travail

Le mois dernier, nous avons terminé une collaboration massive à travers nos podcasts qui a examiné un sujet que tant d’auditeurs nous ont dit était important pour eux : les changements dramatiques induits par la pandémie sur le lieu de travail américain et si ces changements sont permanents.

Ce n’est pas exagéré de dire que la série existe grâce à nos auditeurs. Début septembre, notre podcast d’actualités quotidien, Today, Explained, n’a publié qu’un seul épisode posant une question simple : devrions-nous tous travailler une semaine de quatre jours ?

La réponse a été écrasante. Nous avons reçu des messages vocaux, des tweets et de nombreux commentaires. L’épisode est rapidement devenu notre plus écouté jusqu’à présent cette année.

Ce qui nous a fait réfléchir : quelles autres questions avez-vous sur l’avenir du travail ? Alors nous avons demandé.

Début octobre, les auditeurs nous avaient envoyé suffisamment de bonnes questions à explorer pour toute une série. Nous avons entendu des auditeurs qui ont quitté leur emploi et ont commencé une toute nouvelle carrière. Les gens retournaient à l’école, créaient de nouvelles entreprises et déménageaient en raison de la flexibilité offerte par le travail à distance. Un autre auditeur nous a dit qu’il pensait que Covid avait donné le dessus aux travailleurs. À son travail dans un stade sportif, les travailleurs ont pu augmenter leur salaire horaire de 16,69 $ à 24,30 $.

Pour réduire les idées pour chaque épisode, nous avons examiné des histoires sur notre site Web et dans nos vidéos pour nous inspirer et pour voir où l’audio pourrait améliorer une histoire. Ce genre de collaboration entre les équipes texte et audio est assez rare dans les rédactions mais c’est quelque chose que nous faisons régulièrement chez Vox. Nous avons également demandé aux producteurs de soumettre des idées et de les croiser avec celles que nous avons reçues de notre public. Nous avons tout réduit à quatre thèmes qui revenaient encore et encore et qui, selon nous, reflétaient la diversité du sujet à travers la démographie, la géographie et les industries.

La série a été lancée fin octobre, avec le premier des quatre nouveaux épisodes d’aujourd’hui, expliqués explorant tout, de qui détient le pouvoir dans l’économie des concerts à la grande démission. Recode Daily a abordé la question inconfortable de savoir à quel point nos patrons nous surveillent numériquement et s’ils ont le droit de surveiller nos mouvements en ligne. The Weeds, notre émission la plus ancienne axée sur la politique, a exploré comment l’évolution du marché du travail refaçonne nos villes. Et, dans Vox Conversations, l’animateur Sean Illing a parlé à Anne Helen Petersen et Charlie Warzel de leur prochain livre Out of Office: The Big Problem and Bigger Promise of Working From Home.

Notre ingénieur, Efim Shapiro, a également fait une introduction tout à fait originale pour commencer chaque épisode avec un scan amusant de chansons de travail. C’est encore un autre excellent exemple de la façon dont la créativité de notre équipe vient vraiment d’une solide collaboration.

Enfin et surtout, nous avons collaboré avec nos lecteurs. Certains des témoignages entendus dans les épisodes proviennent de nos auditeurs, qui ont appelé et écrit pour partager leurs expériences dans ce nouveau monde du travail courageux.

En 2022, nous continuerons à suivre l’évolution de la culture du travail et nous voulons toujours savoir ce que notre public vit ou a des questions à propos de. N’hésitez pas à envoyer vos commentaires à todayexplained@vox.com.