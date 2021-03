Explorer le monde sauvage des maisons étranges sur Zillow peut être un remède contre la fièvre des cabanes

Si vous avez déjà passé du temps à surfer sur des sites immobiliers comme Zillow, Trulia ou Redfin, vous avez probablement rencontré des annonces avec des choix de conception qui vous ont laissé vous gratter la tête. Mais voir une maison par ailleurs relativement normale est différent de tomber sur quelque chose de tellement bizarre accrocheur qu’il mérite d’être partagé avec le reste du monde.

Bien que la navigation sur les sites de recherche de maison ne soit pas un nouveau passe-temps, de nombreuses personnes passant la majorité de l’année écoulée coincées dans leur propre maison, l’utilisation de Zillow a grimpé en flèche. En novembre, le New York Fois ont signalé que les visiteurs en ligne des annonces à vendre étaient en hausse de plus de 50% d’une année sur l’autre au cours des premiers mois de la pandémie.

Mais beaucoup de ces utilisateurs ne cherchent pas réellement à acheter une maison. Comme Fois Le journaliste Taylor Lorenz l’a résumé succinctement: «Ce que beaucoup envisagent lorsqu’ils parcourent Zillow… n’est pas nécessairement un achat, mais une vie alternative. Le surf à Zillow est devenu la principale forme d’évasion pour ceux qui veulent fuir non seulement leurs maisons, mais aussi la réalité de 2020. »

Une partie du plaisir de passer des heures à Zillow est que vous pouvez fantasmer de vivre n’importe où – d’un penthouse luxueux à un bungalow confortable en bord de mer – et, espérons-le, évacuer une partie de la fièvre pandémique des cabanes.

Mais c’est aussi sans aucun doute amusant de visiter des maisons qui ne sont pas dans un endroit où vous voudriez nécessairement vivre. Ces maisons, qui vont de merveilleusement étranges à «maudites», sont les listes qui deviennent souvent virales.

Des comptes de réseaux sociaux comme Zillow Gone Wild, qui existe sur les deux Twitter et Instagram, rassemblent les «meilleures (pires)» découvertes de Zillow envoyées par près d’un million d’abonnés collectifs. Les joyaux récents incluent un appartement d’une chambre et d’une salle de bains de 119 000 $ rempli de grandes statues d’animaux de safari, y compris une girafe regardant dans la douche.

Les commentaires sur ces articles disent tout. «Comment arrivez-vous dans cette maison? Ouvrez simplement ce jeu de société Jumanji et vous y êtes », a déclaré un utilisateur d’Instagram, incitant un autre à répondre:« Mais pouvez-vous sortir est la vraie question! »

Une autre liste révélatrice est une maison de 555 000 $ à deux chambres et deux salles de bains avec des salles de bains à aire ouverte.

Kacey Musgraves a dit ce que la plupart d’entre nous pensaient de la baignoire posée sur le bord d’un rebord du deuxième étage: «Il s’agit d’un scénario de chute de fichiers médico-légaux« accidentelle »si j’en ai déjà vu un.»

Mais parfois, ce sont les annonces que les internautes de Zillow trouvent et partagent sur leurs propres comptes qui offrent la meilleure fenêtre sur le monde sauvage de l’immobilier étrange. En février, un duplex de 650 000 $ à Lake Tahoe – notamment répertorié pour être vendu «tel quel» – a attiré l’attention d’Internet lorsque les téléspectateurs ont découvert qu’une de ses unités était remplie de mannequins posés habillés de robes de bal élaborées.

« S’il vous plaît s’il vous plaît s’il vous plaît s’il vous plaît regardez cette liste absolument maudite de Zillow que mon amie Ashley m’a envoyée », l’utilisateur de Twitter Rave Sashayed a sous-titré son message sur la maison. « Il n’y a littéralement aucun moyen d’anticiper ou de se préparer à ce qui se révèle à vous dans cette maison. »

Bien sûr, ce n’est pas la seule découverte vraiment spectaculaire de Zillow de ces derniers mois. Nous devons mentionner le tristement célèbre manoir du New Jersey de 2,2 millions de dollars débordant de décorations de Noël – dont 81 couronnes, 30 arbres, 20 casse-noisettes, 38 figurines de Père Noël, 14 crèches, 115 statues religieuses et 238 anges – qui sont apparus sur Zillow en novembre. Et puis il y a le penthouse Omaha de 1,5 million de dollars apparemment sur le thème du Hard Rock Cafe que ce compte Twitter Le meilleur de Zillow tweeté en février.

Si vous remontez un peu plus loin en mai 2020, un utilisateur de Twitter a même déniché la liste parfaite de Zillow pour accompagner l’acceptation de la dure réalité d’être à la maison pendant des mois: un ranch de Pittsburgh converti à 160000 $ de deux étages avec un «vaisseau du 25ème siècle »Salle à manger et une chambre de plage intérieure. «Un extraterrestre parlant de l’espace vous accueille alors que vous vous dirigez vers la fresque murale de l’espace extra-atmosphérique du sol au plafond», ajoute la liste.

« Chaque photo successive révèle une autre salle sur le thème du genre, avec un niveau d’engagement croissant, » @frazierapprove a raconté à Bored Panda sa découverte virale, qui a recueilli près de 130000 likes sur Twitter. «C’est comme un parc d’attractions miniature ou un studio de cinéma à la taille d’une maison. C’est tout simplement la maison la plus incroyable que j’aie jamais vue.

Alors que certains navigateurs ont peut-être déjà tourné le nez à la maison d’amusement intergalactique, comme l’a dit un utilisateur de Twitter: « Vous devez l’admettre, avoir votre propre plage au sous-sol serait utile à peu près maintenant. »

Ensuite, il y a les maisons où les bizarreries du design d’intérieur sont le moins des préoccupations des gens. Un exemple frappant de cela est la maison de 350 000 $ de l’ancien shérif du Missouri, équipée d’une porte cachée menant à une prison à l’ancienne qui a fait la une des journaux en août dernier.

Alors que la plupart des gens ne sont pas à la recherche d’une maison comportant neuf cellules de prison entièrement fonctionnelles, l’agent immobilier inscripteur (cette fois sur House of Brokers plutôt que Zillow) a décrit la propriété comme un «Opportunité unique» où les «possibilités sont incroyables».

En fin de compte, les maisons présentées ici effleurent à peine la surface de ce que Zillow a à offrir en termes d’immobilier «d’opportunité unique». Que vous soyez ou non sur le marché pour acheter une maison, visiter virtuellement d’autres personnes peut vous distraire amplement du stress d’être coincé dans la vôtre.

Et soyez à l’affût de certains sites exceptionnellement étranges.