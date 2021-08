Explorer le problème d’Adidas avec 4D

Lorsque Adidas a présenté pour la première fois au public ses nouvelles semelles 4D, ils les ont commercialisées en fonction de leur nouveauté et de leur efficacité.

C’était une nouvelle technologie qui était la prochaine avancée dans les baskets. C’était audacieux. Confortable, mais robuste. Et, plus important encore, elle était durable en tant que semelle imprimée en 3D. Et, au départ, le battage médiatique était réel.

Mais c’est long dans le rétroviseur maintenant. Et 4D n’a pas eu autant de fanfare que l’alternative de boost plus confortable d’Adidas. Et, par conséquent, nous voyons certaines unités 4D avoir du mal à sortir des étagères en ligne et de la vie réelle.

C’est exactement ce qui s’est passé avec la dernière collaboration Ultra 4D de Packer et Adidas. C’est une chaussure absolument magnifique. Les couleurs sont parfaites. La semelle 4D lui donne un bel accent.

Mais… il ne s’est pas vendu le jour de sa sortie malgré son apparence et son battage médiatique. L’équipe de livraison spéciale explore pourquoi dans le dernier épisode où Sykes plonge dans Packer et le problème qu’il voit avec les semelles 4D d’Adidas.

Vous ne voudrez pas manquer celui-ci.