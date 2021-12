Explorer le réseau Lightning de Bitcoin

Cet épisode est sponsorisé par Nexo.io, KuCoin et DeFiHorse.

Le Lightning Network est sans doute la solution de mise à l’échelle la plus attendue pour Bitcoin à ce jour. Pourquoi tout le monde ne l’utilise pas ?

Les hôtes de « Speaking of Bitcoin » Adam B. Levine, Andreas M. Antonopoulos et Stephanie Murphy sont rejoints par Rene Pickhardt, développeur Bitcoin et Lightning Network. Les quatre mènent une conversation sur le Lightning Network, encore en développement mais en croissance rapide. Il s’agit d’un réseau de deuxième couche qui permet des paiements rapides, sécurisés, privés et peu coûteux qu’il n’est pas logique de stocker sur la couche de base de Bitcoin. Mais si cela peut sembler idéal, ce n’est pas simple dans la pratique. Une communauté d’entreprises et de développeurs décousus a constamment fait avancer la technologie alors que le nombre de problèmes difficiles à résoudre diminue.

Même dès que nous le sommes, Lightning s’est avéré être une amélioration radicale de l’expérience utilisateur du bitcoin. Sur le réseau bitcoin, les frais varient mais vont généralement de 1 à 5 dollars et se terminent par une confirmation en dix minutes en moyenne. Avec Lightning, les frais et les délais de transaction baissent considérablement : les frais de transaction sont généralement de 1/100e ou 1/10e de centime et ne prennent que quelques secondes.

Si les améliorations de Lightning sont claires, pourquoi tout le monde ne l’utilise-t-il pas aujourd’hui ? Écoutez pour en savoir plus sur les défis et les solutions à venir pour cet aspect en évolution rapide du bitcoin.

