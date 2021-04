Explorer l’écosystème cryptographique du Venezuela depuis le début de la pandémie

Dans l’année qui s’est écoulée depuis que la pandémie COVID-19 a perturbé pour la première fois presque tous les aspects de notre vie, de nombreuses choses se sont produites dans l’écosystème cryptographique du monde entier. Alors, comment s’est passée l’année dernière pour la crypto au Venezuela?

Même avant 2020, le Venezuela avait déjà un certain nombre d’entreprises qui acceptaient diverses crypto-monnaies comme moyen de paiement; toutefois, beaucoup plus d’entre eux ont adopté cette forme de paiement au cours de l’année écoulée. Cela comprend tout, du secteur hôtelier à la célèbre chaîne de pizzas Pizza Hut, annonçant qu’elle acceptera Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dash et d’autres crypto-monnaies comme mode de paiement.

À mi-chemin de 2020, Cryptobuyer et le processeur de paiement Mega Soft ont annoncé qu’ils allaient former une alliance pour permettre à quelque 20000 marchands qui utilisent leurs services d’accepter des paiements en crypto via la solution Cryptobuyer Pay développée par la bourse.

Un autre jalon important a eu lieu en septembre 2020 lorsqu’un nœud Bitcoin a été connecté au réseau satellite de Blockstream – une première pour le Venezuela. Résultat d’un effort conjoint entre Cryptobuyer et le fournisseur d’éducation cryptographique AnibalCripto, le nœud a été lancé malgré les limitations logistiques imposées par les mesures de verrouillage liées au COVID-19. De même, les responsables du nœud ont annoncé qu’il s’agissait de la première étape vers la création d’un réseau maillé capable de traiter les transactions Bitcoin sans avoir besoin d’une connexion Internet.

Nouvelle réglementation

Malgré la crise économique en cours au Venezuela, l’industrie minière de la cryptographie s’est développée. Selon l’indice de consommation d’électricité Bitcoin de Cambridge, le Venezuela contribue le plus au taux de hachage Bitcoin de tous les pays d’Amérique latine, ce qui signifie qu’une quantité substantielle de puissance de calcul est générée dans le pays.

Cependant, le Venezuela a introduit une nouvelle loi en septembre 2020 visant l’industrie minière du pays. Outre la création d’un registre obligatoire et la mise en place de nouvelles taxes pour ceux qui travaillent dans les secteurs miniers, la nouvelle loi a introduit le controversé «Pool de Minería Digital Nacional» (National Digital Mining Pool). En vertu de cette nouvelle exigence, il sera obligatoire pour les mineurs de contribuer leur puissance de hachage à un nouveau pool minier soutenu par l’État.

Dans l’ensemble, il n’y a toujours pas de réelle clarté concernant le pool minier, ce qui signifie que la manière dont la loi sera appliquée n’est pas vraiment connue, et il n’a pas encore été révélé exactement comment les mineurs vénézuéliens devront participer.

Bien qu’il puisse sembler paradoxal de voir un tel niveau de soutien pour les crypto-monnaies d’un gouvernement qui est souvent considéré comme assez restrictif vis-à-vis de ses citoyens et de leurs libertés, l’année dernière a vu plusieurs expériences cryptographiques, y compris des plans pour permettre aux Vénézuéliens de payer leurs passeports avec Bitcoin en utilisant le processeur de paiement BTCPayServer.

Cependant, même si l’administration du président Nicolás Maduro n’a pas fini par mettre en œuvre le plan de passeport, sa vision de l’utilisation de la cryptographie n’a pas diminué. Par exemple, Maduro a proposé un projet de loi anti-sanctions en septembre 2020, cherchant à utiliser des crypto-monnaies pour échapper aux différentes sanctions imposées au pays et espérant stimuler l’utilisation de la crypto dans diverses opérations commerciales.

Plus précisément, il a été rapporté que l’administration de Maduro utilisait Bitcoin pour faciliter le commerce entre l’Iran et la Turquie, deux des principaux alliés géopolitiques actuels de l’État.

Il a également été rapporté en novembre 2020 que l’armée vénézuélienne avait décidé d’ouvrir le Centro de Producción de Activos Digitales del Ejército Bolivariano de Venezuela (Centre de production d’actifs numériques de l’armée vénézuélienne), un centre qui abrite l’équipement minier ASIC conçu pour la preuve de- travailler les crypto-monnaies afin de générer des revenus financiers «imblocables», selon les chefs militaires qui ont inauguré l’installation.

Tous ces progrès réalisés par l’État vénézuélien dans l’écosystème cryptographique ont consisté à rechercher des solutions pour contourner les sanctions que les États-Unis ont imposées à Maduro, à son cabinet et à de hauts responsables militaires.

Cependant, les autorités américaines ont déclaré qu’elles surveillaient les opérations de crypto-monnaie du Venezuela et, en juin 2020, elles ont même ajouté son surintendant de crypto-monnaie – la plus haute autorité chargée de la réglementation de l’écosystème cryptographique au Venezuela – à la liste des plus recherchés de l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis.

Nombre record de bolivars enfermés dans Bitcoin

La flambée haussière du prix du Bitcoin a été couplée à la dévaluation rapide de la monnaie fiduciaire du Venezuela, qui a abouti à un nombre record de bolivars échangés contre Bitcoin. Rien qu’au cours de la première semaine de décembre 2020, l’échange peer-to-peer LocalBitcoins a vu 5,85 milliards de bolivars échangés sur la plate-forme. À la première semaine de février, ce nombre était passé à 8,56 milliards de bolivars.

La situation politique et économique compliquée au Venezuela a conduit le gouvernement à envisager des solutions alternatives. Au milieu de ce scénario, la technologie blockchain et les crypto-monnaies, en particulier, ont été mises en avant.

Maduro n’est pas le seul à voir la crypto-monnaie comme un moyen de sortir des eaux troubles. L’un de ses principaux opposants, Juan Guaidó – qui est président de l’Assemblée nationale et reconnu comme président légitime du Venezuela par une soixantaine de pays – a utilisé le stablecoin USD Coin (USDC) pour échapper aux restrictions financières imposées par l’administration Maduro afin d’envoyer des aide aux Vénézuéliens.

Les fonds utilisés par Guaidó provenaient d’actifs saisis par les autorités américaines sur les comptes bancaires américains de sociétés d’État vénézuéliennes et de divers membres de l’administration de Maduro.

Opinions au sein de l’écosystème

Pour mieux comprendre ce que l’on ressentait sur le terrain au sein de l’écosystème cryptographique au Venezuela, Cointelegraph en Español s’est entretenu avec certains des principaux acteurs impliqués dans les différents événements qui ont donné le ton au cours de l’année écoulée.

Jorge Farias, PDG de Cryptobuyer, a déclaré à Cointelegraph en Español que l’utilisation et l’adoption de la crypto comme moyen de paiement au Venezuela sont en train de devenir une réalité: «La situation mondiale et locale a fait en sorte que grâce à la pandémie, les entreprises et les particuliers recherchent des alternatives de paiement qui ne nécessitent pas d’interaction ou de présence physique de personnes. »

Ernesto Contreras, responsable du développement commercial chez Dash Core Group, a déclaré que les projets d’expansion de Dash vers les chaînes nationales avaient été interrompus en raison de la propagation de la pandémie. De plus, pendant la période de verrouillage, «nous avons vu comment les offres de livraison ont augmenté, qui fonctionnent dans un environnement 100% numérique, et plusieurs services comme Dingo, Piido et d’autres se sont associés pour accepter Dash et cryptos.» Il a ajouté en outre:

«Malgré les immenses difficultés que le Coronavirus a apportées, l’écosystème cryptographique a continué à atteindre de grands jalons au Venezuela en 2020, ce qui s’ajoute à un environnement mondial de plus en plus numérique, et avec une tendance positive pour les crypto-monnaies dans le monde, a ouvert davantage portes d’une grande importance pour la croissance, l’adoption et l’utilisation de Dash et des cryptos. »

Javier Bastardo, animateur du podcast Satoshi en Venezuela, a déclaré à Cointelegraph en Español que «le Venezuela continue d’être l’un des marchés d’échange p2p les plus actifs». Cependant, il estime que la tendance n’a pas encore atteint son apogée. De plus, il estime que FOMO – la peur de passer à côté – n’influence pas autant la situation qu’en 2017 et qu’un afflux constant de personnes ayant entendu parler des crypto-monnaies dans le passé choisissent seulement maintenant d’entrer sur le marché. Il a également ajouté qu’un autre facteur qui a dominé l’année dernière a été la volonté de commencer à payer directement en crypto, ce qui offre finalement un niveau d’adoption soutenu.

Anibal Garrido, PDG d’AnibalCripto, a déclaré à Cointelegraph en Español que «le Venezuela a fait partie d’importantes contributions au développement de l’écosystème». Il a en outre ajouté que:

«La situation difficile du COVID-19 nous a laissé une grande expérience d’apprentissage: NE PAS dépendre de la présence physique pour le développement harmonieux de notre société.»

Il a ajouté que la loi minière locale établit un précédent que les autres pays doivent évaluer et prendre en compte. Il a également mentionné l’incorporation des paiements cryptographiques dans les chaînes de vente au détail ainsi que les développements en matière de fourniture de processus d’échange fiat-crypto rapides et sécurisés.

Mariangel Garcia, responsable de la communauté de Binance Spanish, estime que «les Vénézuéliens ont été secoués de notre zone de confort, les entreprises ont été obligées de commencer une transformation numérique et maintenant de nombreux utilisateurs peuvent voir à quel point les options abondent avant que cette situation n’existait.»

Elle a en outre déclaré à Cointelegraph en Español que cela se traduisait par l’adoption généralisée des crypto-monnaies natives de Binance dans le pays, ainsi que par une augmentation de la demande pour sa plate-forme peer-to-peer. Pour Garcia, cela signifie que « des milliers de Vénézuéliens ont trouvé la liberté financière dans nos produits sans limites. »

Elle a conclu en disant que: «Le Venezuela est le seul pays d’Amérique latine à avoir une vision inclusive de l’adoption des cryptos, ce qui est un bon début.»

Jorge Farias, PDG de Cryptobuyer, est malheureusement décédé peu de temps après l’interview.