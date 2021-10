Explorer les secrets effrayants et les mystères de GTA San Andreas

Gif : Rocktstar Games / Kotaku

Grand Theft Auto : San Andreas n’est pas rempli de fantômes, d’extraterrestres, de cryptides, de monstres ou de personnes de l’ombre. Mais dans les années qui ont suivi sa sortie initiale en 2004, à une époque où le téléchargement de vidéos sur Internet était difficile et où les jeux de datamining étaient moins courants, les gens pensaient que le jeu classique en monde ouvert de Rockstar contenait toutes ces choses effrayantes et plus encore. Certains sont allés sur YouTube pour partager leurs découvertes, leurs théories et leurs « chasse aux mythes ». Souvent, Windows Movie Maker et la chanson thème de X-Files faisaient partie de ces vidéos.

Si vous étiez comme moi, ces vidéos de chasse aux mythes vous ont probablement effrayé, mais des milliers de fans obsédés par GTA les ont regardées, espérant entrevoir la preuve que quelque chose se cachait dans les bois sombres, effrayants et low-poly de San Andreas.

GTA : San Andreas peut sembler démodé maintenant, mais ce que Rockstar essayait de créer avec lui n’est pas moins impressionnant en 2021. Il s’agit d’une tentative de créer un monde numérique à grande échelle comprenant plusieurs villes, forêts, déserts, trafic, magasins, aéroports , et plus. C’est le genre de monde dans lequel vous pourriez facilement vous perdre, surtout si vous étiez un jeune enfant ou un adolescent avec une tonne de temps libre. Je me souviens avoir passé d’innombrables heures à San Andreas, vivant simplement dans le jeu. Parfois, je faisais semblant de conduire des camions dans l’État. D’autres fois, je volais un avion et imaginais que j’étais pilote. Ou je prenais un quatre-roues et je partais à la campagne pour faire du camping. Et c’est dans les bois sombres et étrangement vides de San Andreas, seul la nuit, que j’ai commencé à imaginer ce qui se cachait dans cette obscurité. Parfois, j’apportais un appareil photo. Tu sais, juste au cas où je voyais Bigfoot…

Finalement, j’ai commencé à visiter YouTube dans l’espoir de découvrir ce qui, le cas échéant, habitait secrètement les bois et les déserts de San Andreas. Je me souviens m’être demandé à l’époque si quelqu’un d’autre cherchait Bigfoot et des extraterrestres dans le jeu. Après une recherche rapide, j’ai découvert toute une sous-communauté de joueurs de San Andreas qui étaient convaincus que des sasquatch, des fantômes, des extraterrestres, des ovnis, des monstres et même Leatherface résidaient dans les recoins sombres de GTA : San Andreas.

Si vous avez regardé ces vidéos vers 2010, vous vous souvenez probablement du format que beaucoup d’entre elles ont suivi. Presque toutes les chansons les plus populaires comportaient la chanson thème de X-Files, ainsi que du texte vert sur fond noir, souvent créé à l’aide du logiciel gratuit et à l’époque très populaire Windows Movie Maker. Beaucoup de ces vidéos ne contiennent pas beaucoup ou même aucune séquence de gameplay. S’ils le font, c’est souvent enregistré sur un écran ou capturé à l’aide d’un format ou d’un appareil désormais archaïque. C’était à une époque où l’enregistrement, le montage, puis le téléchargement de séquences de jeu sur Internet étaient encore un processus délicat, impliquant souvent de sauter à travers plusieurs cerceaux. Tant de créateurs de ces premières vidéos de chasse aux mythes ont plutôt utilisé des images et des captures d’écran. C’était aussi une autre époque sur YouTube lui-même. Les gens ne s’inquiétaient pas encore de l’algorithme, donc la longueur des vidéos et les vignettes sont incohérentes.

En revenant pour regarder ces vieilles vidéos maintenant, j’ai été à la fois choqué par la primitivité de certaines d’entre elles et amoureux de la gravité et de l’authenticité de beaucoup d’entre eux. Les personnes qui les créaient n’essayaient pas d’être la prochaine sensation Twitch ou YouTube. Il s’agissait principalement d’adolescents et de jeunes adultes essayant simplement d’obtenir quelques milliers de vues et de partager leur amour du paranormal numérique. Il n’y avait aucune publicité et aucune grève des droits d’auteur à craindre, d’où toute la musique X-Files. C’était une période plus innocente, une période qui me manque.

Mais aussi, regarder ces vidéos aujourd’hui a déverrouillé une partie de mon cerveau qui était depuis longtemps en sommeil. Ces vidéos me faisaient parfois peur, non pas parce qu’elles comportaient des sauts effrayants, mais parce qu’elles créaient souvent une atmosphère étrange. C’est en grande partie à cause du sujet – des choses comme des fantômes, des zombies ou des monstres – mais c’est aussi grâce à l’utilisation de chansons à thème effrayantes et à l’absence totale de commentaires. Vous vous êtes senti vraiment seul en regardant ces vidéos, et la nature de faible qualité des séquences de gameplay, des captures d’écran et du montage n’a fait qu’ajouter au sentiment d’horreur. Même aujourd’hui, y retourner était effrayant d’une manière que je ne peux pas tout à fait mettre le doigt sur le doigt.

Si vous regardez ces vidéos de chasse aux mythes, vous réalisez finalement que les joueurs de GTA: San Andreas n’ont jamais vraiment rien trouvé dans ces bois, même après des années de chasse aux monstres et aux extraterrestres. Alors, qu’est-ce qui les a fait tenir si longtemps ?

Une chose qui a poussé les joueurs à continuer à chasser était une citation du PDG de Rockstar de l’époque, Terry Donovan. Il a été largement répété qu’il avait déclaré à un magazine: « Il n’y a pas de Bigfoot, comme dans la vraie vie, mais il y a quelque chose dans les bois. » Cependant, ce n’est pas vraiment ce qu’il a dit. Sa citation originale était simplement : « Il n’y a pas de Bigfoot, comme dans la vraie vie. » Quelqu’un a ajouté la fin séduisante et elle s’est propagée comme une traînée de poudre parmi les chasseurs de mythes de GTA, au point où elle est encore évoquée toutes ces années plus tard comme preuve que quelque chose doit exister.

L’autre raison pour laquelle les gens ont trouvé la chasse aux mythes dans le jeu si irrésistible a à voir avec San Andreas lui-même. Vous voyez, même en sachant ce que je sais aujourd’hui, retourner dans les bois dans ce jeu est toujours effrayant. Spécialement pendant la nuit. Le manque de détails, les textures basse résolution et l’absence totale d’animaux sauvages, combinés au calme étrange de tout cela, créent quelque chose qui semble arraché à un jeu d’horreur indépendant moderne. Il est très facile de comprendre pourquoi tant de joueurs à l’époque visitaient les forêts désolées de San Andreas et en repartaient terrifiés et convaincus que quelque chose devait se cacher là-bas dans le noir. Enregistrez quelques minutes de cela, giflez de la musique X-Files, et il est clair pourquoi tant de gens étaient accros à l’idée que des choses effrayantes devaient se cacher dans les recoins sombres de San Andreas.

Le mois prochain, Rockstar Games sortira une version remasterisée de GTA : San Andreas. Il a fière allure, même si certains modèles de personnages semblent un peu décalés. Mais un instant de la bande-annonce de révélation a attiré mon attention. C’est un moment avec CJ dans les bois de San Andreas. Cela montre comment tous les arbres et textures de cette zone ont été considérablement améliorés. Et même si cela a l’air sympa, je crains que ces améliorations ne tuent l’atmosphère effrayante que tant de joueurs et de fans ont appréciée.

Cependant, s’il y a une chose que je sais sur la communauté des chasseurs de mythes de GTA, c’est que les gens n’arrêteront jamais vraiment de traquer les fantômes, les goules et les monstres qui se cachent soi-disant à San Andreas et dans d’autres jeux GTA. En fait, une nouvelle version de San Andreas pourrait offrir une toute nouvelle raison de repartir à la chasse au Bigfoot. Sur la base d’une fuite faisant référence à la chasse à Bigfoot de la prochaine collection remasterisée, même Rockstar semble être conscient du nombre de personnes qui ont passé d’innombrables heures à rechercher des mythes dans les bois de San Andreas.

Bien sûr, ils n’ont jamais rien trouvé, mais ils ont fait beaucoup de vidéos effrayantes qui, à ce jour, vivent profondément dans l’esprit de nombreux joueurs de GTA, y compris le mien. Donc, pour cette saison d’Halloween, je regarderai une liste de lecture de vidéos classiques effrayantes de GTA San Andreas. Mais probablement avec les lumières allumées.