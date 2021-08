Explorer un monde ouvert de sports extrêmes

À l’ère de la PS2, il y avait une abondance de jeux de sports extrêmes, permettant aux joueurs d’obtenir une dose régulière de snowboard et d’action BMX – mais des décennies plus tard, le paysage du jeu a considérablement changé. En dehors des titres indépendants comme Descenders, les fans du genre n’ont pas eu grand-chose à jouer depuis la sortie en 2016 de Steep, l’excellent simulateur de carnage d’Ubisoft axé sur le ski et le snowboard.

Riders Republic, le successeur spirituel de Steep de l’équipe d’Ubisoft Annecy, s’appuie sur la formule Steep avec plusieurs nouveaux sports occupant le devant de la scène à travers de belles représentations virtuelles des plus grands parcs nationaux d’Amérique. Yosemite, Zion, Grand Teton et Bryce Canyon ne sont que quelques-unes des sections de la carte massive, et le paysage est parsemé de points de repère que vous pouvez explorer pour en savoir un peu plus sur le cadre.

For The Win a participé à la version bêta de Riders Republic, qui limitait les joueurs au VTT, au ski/snowboard et à l’aile de fusée – pensez au wingsuit de Steep, mais avec une fusée attachée à votre personnage – des cheminements de carrière. Après une courte introduction aux différentes disciplines, vous êtes libre de choisir votre propre chemin et de participer aux nombreux événements répartis sur la carte, ou simplement d’explorer le monde, de visiter des points de repère et de rechercher des lignes épiques. La structure du jeu ressemble beaucoup à n’importe lequel des jeux Forza Horizon, où le voyage d’un point à un autre peut être tout aussi exaltant que l’événement lui-même.

Vous pouvez choisir de jouer à Riders Republic en solo, mais cela vaut la peine de vérifier les offres multijoueurs. Les courses de masse, disponibles une fois par heure, sont une explosion absolue. Vous êtes tombé dans une énorme course multi-étapes contre des dizaines d’autres joueurs, et chaque étape de la course est divisée en plusieurs disciplines, ce qui signifie que vous passerez d’un vélo à un snowboard à une aile de fusée à mi-course. C’est le chaos absolu, mais a fourni certains des contenus les plus amusants (et stimulants) de la version bêta.

Riders Republic a été retardé d’une date de sortie du 2 septembre au 28 octobre, et bien que le jeu semble maintenant être dans un état solide sur les consoles de nouvelle génération au moins, il y a quelques rides qui pourraient être aplanies avant le lancement. Je me suis retrouvé coincé à plusieurs reprises après être entré en collision avec un arbre ou un autre obstacle, et j’ai dû utiliser la fonction de rembobinage pour me libérer et continuer à descendre la montagne.

La fonction de rembobinage elle-même est plutôt frustrante à utiliser. Tout comme dans les jeux Forza, d’un simple clic sur un bouton, vous pouvez remonter le temps pour vous empêcher de manquer une porte de point de contrôle, ou éviter de dévaler une falaise dont vous ignoriez l’existence. Cependant, il doit y avoir un plus grand contrôle sur le rembobinage, car il ne vous fera souvent pas reculer suffisamment (ou remontera beaucoup trop le temps, ce qui vous coûtera un temps précieux dans une course).

Néanmoins, j’ai hâte de retourner dans le vaste monde de Riders Republic. Riders Republic offre à la fois un titre à ramasser et à jouer pour les joueurs plus causals, tout en étant suffisamment stimulant pour la foule hardcore. Recherchez notre revue complète du jeu avant la date de sortie du 28 octobre.

