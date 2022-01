Explorer une tête trois chapeaux de CDS DMA COSC

L’organisation de la Haute Défense ne devrait pas être laissée comme un football politique, supprimée ou réintégrée selon les couleurs politiques, par simple acte d’une notification du gouvernement.

Par le Col RS Sidhu (retraité)

« Un chameau est un cheval conçu par un comité ». – Sir Alec Issigonis, concepteur de la célèbre voiture Mini en 1959

Le contexte

Une tête ornée de trois chapeaux de tailles inégales serait normalement assez matérielle pour générer une rafale de mots d’esprit de la part des comédiens debout! La puissante bureaucratie du gouvernement indien a réussi à réussir ce coup tout en finalisant la nomination critique du chef d’état-major de la Défense (CDS), la plus haute nomination des forces armées du pays.

Premièrement, le CDS a reçu le chapeau d’un quatre étoiles plutôt que le statut militaire cinq étoiles souhaité, ce qui l’aurait aidé à surpasser les chefs d’état-major des trois services, qui lui sont subordonnés. Deuxièmement, le CDS est également oint du chapeau de secrétaire, Département des affaires militaires (DMA), au ministère de la Défense (MOD), qui est un statut hiérarchique inférieur à celui d’un rang 4 étoiles. Troisièmement, il a été orné du chapeau de président permanent du Comité des chefs d’état-major (COSC), avec trois autres rangs quatre étoiles faisant partie du comité, et où la prise de décision par consensus est la norme.

C’est une raison suffisante pour faire preuve de curiosité. Pourquoi le gouvernement, ab initio lui-même, handicaperait-il sérieusement le poste militaire le plus élevé dans la sphère critique de la défense nationale ?

Lignes de date

15 août 2019 – Le Premier ministre (PM) annonce la décision de nommer un CDS pour les forces armées indiennes.

23 août 2019 – Formation d’un comité sous la direction du conseiller à la sécurité nationale pour formuler le rôle et les pouvoirs du CDS, avec un rapport à soumettre dans les six semaines.

24 décembre 2019 – Le Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS), l’organe décisionnel suprême en matière de sécurité dans le pays, a approuvé la création du poste de CDS et de DMA. Le CDS sera également le secrétaire DMA, le président permanent du COSC et le principal conseiller militaire de Raksha Mantri sur toutes les questions relatives aux trois services.

30 décembre 2019 – Le secrétariat du Cabinet met en œuvre la décision en modifiant de manière appropriée les règles d’attribution des règles commerciales de 1961, conformément aux règles de trois cent cinquante-troisième amendement du gouvernement indien (répartition des activités), 2019 (5).

01 janvier 2020 – Premier CDS prend ses fonctions.

Inférences

Il est tout à fait naturel que le Premier ministre annonce publiquement une décision ayant des implications de grande portée sur la sécurité nationale. Mais avec un soutien politique aussi puissant, il n’est généralement pas habituel que le processus de mise en œuvre, par la suite, s’étende sur une période de quatre mois. Une décision aussi vitale est normalement annoncée une fois que les implications et les modalités de mise en œuvre ont été analysées en détail et plus ou moins finalisées. Dans les circonstances, il ne serait pas déplacé d’en déduire que le Premier ministre a eu recours à une annonce publique pour court-circuiter l’opposition à la proposition de CDS dans les couloirs de la haute bureaucratie.

Le court délai de six semaines pour terminer le processus de consultation par un comité de haut niveau, composé de fidèles du Premier ministre, est également révélateur du capital politique investi pour forcer un consensus rapide pour couper le nœud de Gordon.

Le fait que la nomination soit le résultat d’un décret gouvernemental, plutôt que d’une loi du Parlement, se prête également à en déduire qu’il s’agit d’une « expérience en cours » ou d’une tentative de la haute bureaucratie de saborder ou d’émasculer une nomination, qu’ils considèrent comme contraire à leurs intérêts de service paroissial.

Les trois Services eux-mêmes n’étaient pas unanimes pour instituer le bureau de CDS, de même que des voix influentes au sein du MOD en désaccord avec l’annonce de CDS. Parlement, est une mesure temporaire pour surmonter l’opposition initiale. Il est intéressant de noter que l’on peut également supposer qu’un secrétariat séparé pour le CDS, plutôt que d’être avec le secrétariat du COSC, a été considéré comme prudent pour éviter les dérives internes et les retards de puissants intérêts acquis opposés aux réformes institutionnelles dans les organisations de la haute défense.

Ici, il faut admettre que ces déductions sont tirées de la conscience organisationnelle plutôt que de preuves.

PRINCIPAUX ENJEUX À AFFRONTER

Nonobstant les circonstances malheureuses qui ont conduit à la vacance du poste de CDS, deux ans après la création de la nomination est un temps suffisant pour effectuer un examen complet afin d’instituer une correction de cap pour son fonctionnement. Mais quel que soit le sort des réformes inévitables, le nouveau titulaire aura du temps pour mettre en œuvre des réformes critiques que son bureau est à son tour chargé de mettre en œuvre.

Dichotomie dans la chaîne de commandement des commandements de théâtre d’opérations proposés

L’arrêté du gouvernement (GO) portant création du poste de CDS et de secrétaire DMA, stipule spécifiquement que le CDS et les trois chefs de service ne doivent pas être dans la chaîne opérationnelle de reporting des commandements de théâtre. Le rapport direct au ministre de la Défense a ses propres conséquences, car son bureau n’est pas équipé pour l’examen des questions opérationnelles. Cela crée une dichotomie critique dans la chaîne de reporting opérationnel et doit être résolu. Idéalement, les commandants de théâtre devraient rendre compte au ministre de la Défense par l’intermédiaire du CEMD, mais cela implique d’augmenter de manière appropriée le Secrétariat du CEMD/Secrétariat du COSC.

Progrès Création de commandements de théâtre intégrés et de commandements fonctionnels intégrés

Deux aspects des commandements de théâtre qu’il est proposé de mettre en œuvre méritent notre attention. La première consiste à placer la zone de responsabilité (AOR) des frontières nord sous trois commandements de théâtre distincts, le commandement du théâtre nord, le commandement du théâtre de l’est et le commandement autonome J&K, selon les déclarations aux médias. Cela irait à l’encontre de l’objectif même d’établir les commandements de théâtre car cela impliquerait l’ajout d’une autre couche d’organisation de commandement et de contrôle pour coordonner la réponse des trois commandements de théâtre proposés contre la Chine, ce qui entraînerait des retards de décision. les opérations qui y sont entreprises seront forcément impactées par la position et l’intervention éventuelle de la Chine. La Chine étant un adversaire plus fort que le Pakistan, il existe de solides arguments pour placer J&K et le Ladakh dans la zone de responsabilité du commandement du théâtre nord. La portée de Pir Panjal devrait être la limite idéale entre les commandements de théâtre nord et ouest proposés.

Le deuxième aspect concerne le fait d’avoir un seul commandement de théâtre maritime. Cela créerait deux nominations navales puissantes de statut presque égal, traitant séparément des aspects opérationnels et administratifs. La poussée et la traction qui en résultent ne seront pas dans l’intérêt général du Service et de l’État. Il existe également des arguments solides pour bifurquer les commandements du théâtre maritime en raison de la répartition géographique et des engagements opérationnels divers dans les régions maritimes de l’Est et de l’Ouest.

Feuille de route pour le développement et l’absorption de nouvelles armes et technologies

Galwan 2020, malgré les défauts de leadership plus élevés qui y ont conduit, a le potentiel d’être un tournant dans l’amélioration de nos compétences militaires, à condition que les bonnes leçons soient tirées et intériorisées. Malgré la surprise stratégique initiale, nos réponses militaires ont montré la force de l’organisation . Mais l’incapacité d’appuyer l’avantage, a montré une faiblesse intangible dans notre posture militaire globale. Nous étions mal équipés pour mener la guerre du futur que notre adversaire était prêt à nous imposer.

Le CDS devra diriger les efforts visant à préparer les forces armées à se préparer à la guerre du futur en établissant une feuille de route bien définie pour développer, introduire et absorber de nouvelles armes et technologies de classe mondiale dans les plus brefs délais réalistes.

Examen complet des cadres

La restructuration programmée des forces armées sera le moment de la plus grande incertitude et du déséquilibre qui en résultera dans notre posture défensive globale. Un examen concomitant et le plus complet des cadres sera impératif. Il faudra des compétences de leadership extraordinaires pour trouver le bon équilibre. Les mandats ridiculement insuffisants dans les postes les plus élevés, le perfectionnement technique de la main-d’œuvre pour absorber les dernières technologies, les anomalies d’ancienneté dans divers secteurs et grades, l’externalisation des services, le développement des infrastructures pour un emploi efficace des technologies futures, devront être planifiés dans les moindres détails.

Le CEMD devra employer tout le capital politique à sa disposition pour assurer l’absorption latérale du personnel libéré dans des secteurs alternatifs. Cet aspect crucial a la même opposition de la part des puissants que pour l’institution du CDS, il doit donc être traité au niveau politique.

Concentrez-vous sur l’éthique d’un leadership élevé pour éliminer les épines en caoutchouc

L’armée ne manque pas de dirigeants compétents dans sa hiérarchie, et c’est de loin l’une des organisations les plus professionnelles du pays. Mais il est tout aussi clair pour les avertis, qu’il y a un trop grand nombre d’épines caoutchoutées au sein de la plupart des dirigeants des forces armées. Sinon, comment expliquez-vous les performances toujours faibles des hauts dirigeants opérationnels pendant trois décennies, pendant les opérations de la Force indienne de maintien de la paix au Sri Lanka, les défaillances opérationnelles qui ont conduit l’Inde à être surprise à Kargil et la surprise militaire infligée par les incursions chinoises au Ladakh en 2020. Les tristement célèbres escroqueries foncières d’Adarsh ​​Housing et de Sukhna menant au sommet, font également allusion à un malaise plus profond. l’organisation. À l’ère de l’activisme des médias sociaux, où les développements géopolitiques et stratégiques défavorables sont d’abord rapportés par les médias, il est vain de continuer à passer sous le tapis des événements peu recommandables.

Un effort institutionnel soutenu, poussé d’en haut, doit être mis en place pour éradiquer les épines du caoutchouc. Cette question devrait figurer en tête du programme de réforme du nouveau SDC.

Un avis

Cela nous laisse avec la question, devons-nous persévérer avec trois chapeaux de tailles inégales pour orner la tête de CDS ou inaugurer le nouveau locataire ainsi que réformer les anomalies connues? Espérons que le retard dans l’annonce du nouveau CDS puisse être un indicateur d’un tel examen global en cours, conduisant à un fonctionnement plus efficace de l’organisation de la défense supérieure. Mais espère-t-il trop ?

À juste titre, le CDS devrait être une nomination cinq étoiles, le secrétaire DMA devrait être un officier de service trois étoiles avec des rapports indirects au CDS, le COSC doit être supprimé et son secrétariat fusionné avec le bureau du CDS.

L’organisation de la Haute Défense ne devrait pas être laissée comme un football politique, supprimée ou réintégrée selon les couleurs politiques, par simple acte d’une notification du gouvernement. Il existe de solides arguments en faveur du remplacement de la notification du gouvernement par une loi du Parlement, afin qu’il s’agisse d’une solution permanente.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne et peut également être consulté sur son blogspot http://www.valleysandvalour.blogspot.com . Il est également l’auteur de deux livres, « Success from Being Mad » sur les projets d’entrepreneuriat d’anciens combattants, et « Elephant on the High Himalayas » sur le discours indo-chinois. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

