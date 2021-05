Explorez les terres en friche sur votre téléphone dans Farlight 84, par les créateurs d’AFK Arena

Farlight 84 est un prochain jeu de tir à la troisième personne de Lilith Games, le studio derrière AFK Arena, Rise of Kingdoms et Warpath. Dans un communiqué de presse, le développeur a annoncé Hunt, un nouveau mode auquel les joueurs peuvent s’attendre lors de l’arrivée du mobile et du PC en 2022.

Hunt est décrit comme une escarmouche entre deux équipes, chacune avec un Numtag que l’autre équipe devrait traquer. Une fois que les équipes auront accumulé suffisamment de points en collectant les Numtags, elles auront la possibilité d’évacuer la carte.

«Nous sommes ravis que les joueurs découvrent notre mode HUNT innovant dans Farlight 84, qui offre une expérience sans précédent aux fans du genre. Notre jeu offre une vision passionnante du jeu de tir à la troisième personne, avec des règles intuitives et de nouvelles mécaniques, que nous J’ai hâte que les joueurs le découvrent au début de l’année prochaine », a déclaré Jiujan Jeremy Liu, Senior Technical Game Designer chez Lilith Games. “Bien que Lilith Games soit connu pour ses jeux de stratégie et de RPG impeccables, nous avons tiré parti de l’expérience acquise lors de ces versions précédentes et avons construit une équipe de classe mondiale pour créer un jeu de tir original riche en fonctionnalités et de qualité supérieure.”

Selon sa bande-annonce, l’emplacement du Numtag de votre cible sera affiché sur votre mini-carte, ce qui en fait un jeu de chat et de souris et vous lancez des embuscades et tentez d’éluder vos poursuivants. La carte de Hunt sera de 1,2 km avec de nombreux points d’intérêt.

Farlight 84 devrait sortir sur Android, iOS et PC l’année prochaine. Les tests bêta fermés devraient commencer le 15 juin dans les six régions suivantes: France, Russie, Australie, Brésil, Inde et Indonésie. D’autres régions peuvent suivre à une date ultérieure. S’il était à la hauteur de son marketing, nous pourrions envisager l’un des meilleurs jeux de tir pour Android.

