Explosion d’Aldershot : Des personnes blessées après l’explosion d’une camionnette dans le Hampshire | Royaume-Uni | Nouvelles

On pense que l’explosion à Aldershot, dans le Hampshire, était une explosion provoquée par une bouteille de gaz. Au moins deux personnes ont été transportées à l’hôpital après l’urgence, qui se serait produite à 7h50.

Le conseiller Keith Dibble, qui représente North Town pour le conseil d’arrondissement de Rushmoor, a déclaré qu’un pompier lui avait dit que la camionnette en cause provenait d’une entreprise de nettoyage de fours.

Le conseiller a déclaré à Hampshire Live: “C’était une explosion provoquée par une bouteille de gaz, pas chimique. La bouteille avait une fuite dans la camionnette de nettoyage du four.

“Une flamme nue a été introduite, ce qui a entraîné l’inflammation d’un nuage de vapeur de gaz.

« Le fourgon a explosé à l’extérieur vers 7h50. Deux personnes se sont précipitées à l’hôpital. Services d’urgence sur place.

Du verre se serait brisé sur un green où les enfants aiment jouer dans le domaine de North Town, juste à côté de l’A331 dans la ville de banlieue.

Un habitant a écrit sur Facebook : « Salut les gars, c’était l’explosion d’une camionnette. Beaucoup de gens sont venus pour aider, ce que je ne pourrai jamais assez remercier.

“Si quelqu’un marche sur une route blanche, faites très attention à tout le verre.

“Les pompiers ont veillé à ce qu’aucune autre explosion ne se produise. La personne blessée était ma voisine d’à côté et a des brûlures à la tête, aux bras et à la poitrine, je crois d’après ce que j’ai vu. Bravo encore à ceux qui ont également aidé avec des serviettes et de l’eau. “

La police du Hampshire, le service d’ambulance de la côte sud-est et le service d’incendie et de sauvetage du Hampshire ont été contactés pour commentaires.