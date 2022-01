Explosion de critiques contre l’arbitrage

01/10/2022 à 22:55 CET

L’arrivée de VAR le football devrait réduire au minimum les controverses d’arbitrage, mais dans la Liga Santander, c’est le contraire qui s’est produit. La disparité des critères ou le manque de compréhension dans la prise de décision par les arbitres a augmenté les protestations dans les clubs et les joueurs. Un mécontentement qui ce week-end a explosé sur les réseaux sociaux.

La polémique a porté principalement sur deux réunions, la Real Madrid-Valence et le Rayo Vallecano-Betis. L’équipe a qualifié de « vol » sur son profil Twitter officiel la sanction plus que discutable de Alderete sur Casemiro qui a conduit au premier but des Blancs.

Pour sa part, Bétis Il a posté un long message sur ses réseaux sociaux dans lequel il critiquait ouvertement la performance de l’arbitre Muñiz Ruiz avec des expressions telles que « ignominie » et « réitération d’erreurs dans le même sens » sans « explication possible ».

Une polémique à laquelle s’est joint le gardien de Verdiblanco Claudio Bravo, qui a écrit sur son profil Twitter personnel : « Ne vaudrait-il pas mieux imposer une amende à la personne et à ceux qui commettent de multiples erreurs dans le jeu ? Quelle faute les autres ont-ils de dire la vérité ? L’amende au silence ».

En revanche, le croisement de déclarations entre le coach du Villarréal, Unai Émeri, Oui Gérard Piquer. L’entraîneur basque a critiqué un peu annulé Égal mention d’un penalty non signalé à la main à la centrale Barcelone.

« Ce qui est arrivé à Piqué ici récemment, c’est une main et un penalty, il a clairement touché la main et nous avons perdu ce match. Cela m’a fait mal qu’il ne l’ait pas dit plus tard. Aujourd’hui, ce n’est pas la main, car il pousse le ballon vers le but avec la hanche La main est là, mais ce n’est pas la main. Le truc de Piqué était, et hier, il est allé sur Twitter pour protester contre les autres partis« , il prétendait Émeri. La réponse du défenseur sur Twitter a été rapide : « Une personne parle qui 3 ans plus tard se plaignait toujours de l’arbitre à 6-1. Surmonte ça, Unai« .

Un climat de tension qui a également suscité des commentaires plus réfléchis, comme celui tenu par le coach de la Majorque Place Luis García en conférence de presse : « Je ferais la distinction entre les gens sur les réseaux sociaux et ceux dans la rue. Mais pas dans le football, dans la vie en général. C’est un autre monde. Dans la rue, personne n’insulte les joueurs ou ne leur dit de les frapper un tiré sur ses enfants. Cela n’a rien à voir.

Dans le même sens, le joueur de Osasuna Ruben Garcia dans son profil Twitter : « Ces semaines, j’ai lu des commentaires très désagréables sur mon aspect professionnel et, dans de nombreux cas, également critique à propos de choses qui m’entourent au quotidien personnellement. Nous devons à un moment donné réfléchir et rechercher parmi tous une solution ne pas héberger dans le RRSS des personnes qui, sous l’anonymat, cherchent à générer de la douleur« .