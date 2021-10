Explosion de gaz à Clayton-le-Woods: la police et les pompiers du Lancashire se précipitent alors que la maison s’effondre | Royaume-Uni | Nouvelles

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux de l’avenue Kirkby vers 13h30. La police du Lancashire a mis en place un cordon de sécurité et les résidents à proximité ont été évacués de chez eux. Six camions de pompiers et une plate-forme d’échelle aérienne sont également sur les lieux, les personnes à proximité étant invitées à garder leurs portes et leurs fenêtres fermées. On ne sait pas encore s’il y a eu des blessés.

La police du Lancashire a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes actuellement sur les lieux d’une explosion de gaz présumée sur Kirkby Avenue, Clayton-le-Woods.

« Nous avons été appelés vers 13h30 aujourd’hui (vendredi 15 octobre) pour signaler qu’une maison s’était effondrée.

« Nos officiers sont sur les lieux avec nos collègues du service d’incendie et de secours du Lancashire et du service d’ambulance.

« Un cordon de sécurité a été mis en place et les riverains ont été évacués.

« Des fermetures de routes ont été mises en place et les gens sont invités à éviter la zone. »

Le service d’incendie et de sauvetage du Lancashire (LFRS) a déclaré: « Six camions de pompiers et une plate-forme d’échelle aérienne sont présents lors d’une explosion impliquant une maison sur Kirkby Avenue à Clayton-le-Woods.

« Veuillez fermer les fenêtres et les portes si vous êtes à proximité pour éviter d’être affecté par la fumée.

« Des collègues de la police du Lancashire et du service d’ambulance du Nord-Ouest sont également présents.

Le LFRS a également confirmé que l’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain, ainsi que les chiens de recherche et de sauvetage, apportent leur aide.

Le service d’ambulance du Nord-Ouest (NWAS) a déclaré que son équipe d’intervention en zone dangereuse était présente.

NWAS a tweeté : « Nous soutenons l’incident en cours.

« Notre équipe d’intervention en zone dangereuse (HART) est actuellement sur les lieux, avec un médecin MERIT, une ambulance et un commandant opérationnel. »

