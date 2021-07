Commerce et investissement

« Explosion » de la cryptographie chez les jeunes a FCA « plus rigoureux », lance une campagne de marketing de 15 millions de dollars

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni lance une campagne marketing de 11 millions de livres sterling (un peu plus de 15 millions de dollars) pour avertir la jeune génération du risque d’investir dans des actifs cryptographiques.

Cela a été révélé lors du webinaire sur le plan d’affaires de la FCA intitulé « Transformer en un régulateur proactif tourné vers l’avenir » par le chef de l’agence, Nikhil Rathi.

“Nous avons assisté à une explosion parmi les jeunes spéculant sur les crypto-monnaies ou d’autres investissements à haut risque”, a déclaré Rathi, notant que près de 2,5 millions de personnes au Royaume-Uni avaient acheté des actifs cryptographiques au cours de la dernière année.

La FCA a décrit ce groupe d’investisseurs plus jeune et plus probablement issu d’une minorité ethnique tout en le comparant à l’épisode GameStop où les gens voient l’investissement comme un divertissement – ​​se comportant moins rationnellement et plus émotionnellement. Il a ajouté,

« C’est une catégorie de consommateurs avec laquelle nous n’avons pas l’habitude de nous engager – les 18 à 30 ans sont plus susceptibles d’être attirés par les médias sociaux. »

Alors que le régulateur soutiendra les entreprises innovantes à travers son Digital Sandbox en le rendant permanent, il ne s’appliquerait qu’à celles qui répondent à leurs attentes réglementaires. La FCA a dit,

« Les entreprises doivent s’attendre à ce que nous soyons encore plus rigoureux dans le respect de normes élevées, en particulier sur la gouvernance, les conflits d’intérêts et la conduite, notamment en considérant la diversité et l’inclusion comme des questions réglementaires ».

Il mentionne en particulier les entreprises de cryptographie qui demandent un enregistrement contre le blanchiment d’argent en tant qu’entreprises à haut risque et marchés complexes.

Ces mesures accrues de la FCA font suite au plan de l’Advertising Standards Authority visant à renforcer sa surveillance du marché de la cryptographie. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré qu’au lieu de leur approche réactive précédente, ils rechercheraient désormais de manière proactive des publicités irresponsables ou trompeuses pour les produits cryptographiques.

AnTy

