Explosion de l’hôpital pour femmes de Liverpool: un chauffeur de taxi a « enfermé un suspect dans un taxi »

Le chauffeur de taxi David Perry a été qualifié de « homme le plus chanceux de Grande-Bretagne ainsi que le plus héroïque » par des amis

Un chauffeur de taxi a été salué comme un héros après avoir apparemment enfermé un passager suspect dans sa cabine quelques secondes avant que le véhicule n’explose devant un hôpital lors d’une attaque terroriste présumée.

On pense que le père de deux enfants, David Perry, a peut-être sauvé des dizaines de personnes de l’explosion, qui a eu lieu quelques secondes avant les deux minutes de silence de 11 heures le dimanche du Souvenir.

Le passager masculin – qui aurait demandé à être emmené au service du souvenir de Liverpool – était la seule personne à mourir dans l’explosion d’hier.

M. Perry serait sorti de l’hôpital après avoir subi des coupures, des contusions et des dommages au tympan.

Des sources ont déclaré à MailOnline que le suspect avait initialement demandé à être emmené à la cathédrale anglicane de Liverpool, où le personnel militaire, les anciens combattants et les familles des victimes des récents conflits s’étaient rassemblés pour un service poignant.

Après avoir découvert que les routes étaient bloquées, l’homme « a dit à M. Perry de l’emmener au centre-ville avant de lui demander de se garer devant l’hôpital pour femmes de Liverpool ».

Un ami a déclaré: «C’était juste avant 11 heures. David a remarqué que l’homme avait une sorte de lumière attachée à ses vêtements et qu’il s’en moquait, ça n’avait pas l’air bien du tout.

«Je ne sais pas comment il a fait avec une fraction de seconde de réflexion, mais David a sauté et a verrouillé la voiture avec ce gars à l’arrière. Dès qu’il l’a fait, c’est parti.

« David est l’homme le plus chanceux de Grande-Bretagne ainsi que le plus héroïque, si ce gars était à l’hôpital, Dieu sait ce qui aurait pu arriver. »

Un autre ami a déclaré que le chauffeur de taxi était probablement « terrifié » mais qu’il était « incroyable de penser si vite et de finir bien ».

Trois hommes – âgés de 29, 26 et 21 ans – ont été arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme alors que la police armée effectuait une descente dans plusieurs maisons la nuit dernière.

On pense que M. Perry aurait pu sauver des dizaines de personnes



Les services d’urgence se sont précipités à l’hôpital pour femmes de Liverpool après l’explosion à 11 heures hier (Photo: PA)



Un officier de police armé est photographié à Liverpool alors qu’un certain nombre de maisons ont été perquisitionnées la nuit dernière (Photo: PA)

L’incident n’a pas été déclaré un incident terroriste – mais les officiers enquêteraient pour savoir si le moment choisi était délibéré alors que la nation gardait le silence pour le dimanche du Souvenir.

La police antiterroriste a déclaré qu’elle restait ouverte à la cause.

Une piste d’enquête est que l’explosion a échoué et que les détonateurs d’une bombe potentielle ont explosé mais pas la charge principale, a-t-on rapporté.

Plus: Nouvelles de la criminalité



Le Premier ministre Boris Johnson a tweeté: » Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par le terrible incident de Liverpool aujourd’hui

« Je tiens à remercier les services d’urgence pour leur réponse rapide et leur professionnalisme, et la police pour son travail continu sur l’enquête. »

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’elle était au courant de « l’horrible incident », tandis que la maire de Liverpool, Joanne Anderson, a qualifié la nouvelle de « perturbante et bouleversante ».

