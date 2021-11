Explosion de Liverpool : Boris Johnson salue la « bravoure » du conducteur pris dans une explosion

On pense que le chauffeur de taxi a peut-être agi pour empêcher un présumé kamikaze de commettre un attentat

Boris Johnson a salué la « présence d’esprit et la bravoure incroyables » d’un chauffeur de taxi héros impliqué dans l’explosion d’une voiture à Liverpool.

Les enquêteurs tentent toujours de reconstituer ce qui s’est passé, mais on pense que David Parry a peut-être enfermé un kamikaze potentiel dans son taxi pour éviter des décès.

De nouvelles images poignantes révélées ce matin ont montré que le véhicule s’arrêtait hier devant l’hôpital pour femmes de Liverpool.

Trois hommes – âgés de 29, 26 et 21 ans – ont été arrêté en vertu de la loi sur le terrorisme alors que la police armée a fait une descente dans plusieurs maisons la nuit dernière.

S’exprimant dans un centre médical de l’est de Londres, le Premier ministre a déclaré: » Il s’agit d’une enquête en cours, je ne peux donc pas commenter les détails ni le type d’incident exact, le type de crime qu’il a pu être.

«Mais il semble que le chauffeur de taxi en question se soit comporté avec une présence d’esprit et une bravoure incroyables.

«Mais je dois dire que c’est quelque chose qui est une enquête en cours. Je pense qu’il serait prématuré d’en dire beaucoup plus.

Ceci est une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();