Explosion de Liverpool: une explosion massive secoue un hôpital alors qu’un chauffeur de taxi héroïque enferme un kamikaze | Royaume-Uni | Nouvelles

CCTV a capturé le moment terrifiant où un taxi de Liverpool a été détruit et incendié par une grande explosion à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool. La vidéo montre l’explosion entraînant des débris volant dans les airs alors que les images tremblantes montrent des volutes de fumée s’élevant dans les airs. Trois hommes ont été arrêtés en vertu de la loi sur le terrorisme après que l’explosion impliquant le taxi a eu lieu à l’hôpital, situé à environ un kilomètre et demi de la cathédrale de Liverpool où se déroulait un grand service commémoratif.

Le passager masculin de la voiture a été déclaré mort sur les lieux et n’a pas encore été formellement identifié.

Le conducteur, également un homme, a été blessé sur les lieux et est toujours hospitalisé dans un état stable.

Un ami du conducteur a affirmé sur Facebook qu’il était sorti de son taxi et avait enfermé l’homme dans le véhicule après avoir apparemment remarqué un engin explosif.

Un autre a déclaré qu’il s’était retrouvé avec des « blessures assez graves » après avoir subi « le plus gros de l’explosion », selon des informations.

Le maire de Liverpool, Joanne Anderson, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que la réponse des services d’urgence à l’explosion de la voiture était « fantastique » et que les gens pourront vaquer à leurs occupations normalement lundi.

Elle a déclaré: « Nos services d’urgence étaient sur place en quelques minutes (et) ont fait un travail fantastique pour faire face à cet incident et travailler avec toutes les autorités tout au long de la nuit. Notre travail consiste à être calme et à soutenir nos services d’urgence pour faire le travail. »

Mme Anderson a ajouté: « Je pense qu’il est important de ne pas se laisser entraîner dans, vous savez, ce qui aurait pu être. Nos autorités nous ont tenus au courant.

« Vous savez, non seulement faire face à l’incident, mais aussi s’engager avec nous en tant que dirigeants de la ville et personnel du conseil, ainsi que tenir le public informé.

« Et je pense qu’il est juste important de les laisser nous dire ce qui s’est passé. »

Elle a déclaré: « Nos centres municipaux et nos centres de répit ont été mis à disposition. Quelques personnes sont entrées dans des hôtels la nuit dernière.

« De toute évidence, les zones résidentielles qui ont été touchées, mais la plupart des gens pourront vaquer à leurs occupations aujourd’hui et, bien sûr, si vous avez des problèmes, contactez les autorités, mais la plupart des gens devraient pouvoir vaquer à leurs occupations aujourd’hui. »

Plus à venir…