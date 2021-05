Explosion du golfe du Mexique: plusieurs blessés après la mise à feu d’un puits de gaz – les services d’urgence se précipitent | Monde | Nouvelles

L’incendie s’est déclaré dans un champ de pétrole et de gaz de la paroisse de St. Mary, qui s’est enflammé mardi après-midi, les responsables affirmant qu’aucun décès n’a été enregistré. Des entrepreneurs partagés de la Texas Petroleum Investment Company travaillaient pour fermer un puits dans le champ de Belle Isle et ont été blessés lorsqu’une étincelle a enflammé du gaz naturel. Ambulance acadienne a répondu à un incident avec quatre hélicoptères et cinq unités au sol, a confirmé un porte-parole. Deux patients ont été transportés par avion, deux par bateau jusqu’à Morgan City. Quatre personnes ont été envoyées dans des centres de brûlage dans les environs et quatre ont refusé de se faire soigner, a déclaré un porte-parole d’Oschner St. Mary.

PLUS À VENIR