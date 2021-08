Explosion du passé: la remarque d’Uddhav Thackeray contre Yogi Adityanath devient virale au milieu d’une dispute sur l’arrestation de Narayan Rane

in

Au milieu de la dispute en cours sur le commentaire de Narayan Rane contre Uddhav Thackeray et l’arrestation subséquente du premier, un commentaire fait par ce dernier contre Yogi Adityanath a refait surface sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo datant de 2018, Thackeray peut être entendu dans la vidéo parler de frapper le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath avec des pantoufles. Le BJP se demande maintenant en quoi cela est différent du commentaire de Rane sur la gifle de Thackeray.

Thackeray avait fait des commentaires contre Adityanath en 2018, un an avant de devenir le ministre en chef du Maharashtra.

« Comment peut-il être ministre en chef ? C’est un yogi, il devrait donc tout abandonner et s’asseoir dans une grotte – il s’assoit dans le fauteuil du ministre en chef et se dit yogi. Ce Yogi est venu comme un ballon rempli d’air. Il portait des chappals (pantoufles) tout en portant des guirlandes de Shivaji. J’avais envie de le frapper avec le même chappal. Qui êtes-vous même pour vous tenir devant une statue de Maharaj ? » Il avait dit.

Plusieurs personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour souligner «l’hypocrisie» du chef de Shiv Sena et ont demandé à Adityanath de porter plainte contre lui.

