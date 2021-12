La police a déclaré que Kataria avait planté l’IED pour éliminer Vashishtha car il était très frustré en raison des batailles juridiques prolongées qui avaient un impact sur sa carrière et lui causaient une détresse mentale et financière, ainsi qu’à sa famille.

Un scientifique senior du DRDO a été arrêté pour avoir prétendument planté un engin explosif improvisé (IED) dans une boîte tiffin avec l’intention de tuer son voisin devant le tribunal de district de Rohini ici au début du mois, a annoncé samedi la police de Delhi.

La police a déclaré que l’accusé Bharat Bhushan Kataria avait une rancune contre son voisin, Amit Vashistha, ce qui l’a poussé à planifier cette explosion. Vashistha avait déposé une plainte pénale contre Kataria et lors des audiences du 1er novembre, le tribunal a infligé une amende de 1 000 roupies à Kataria pour « ajournement inutile ».

La police a déclaré que Kataria avait planté l’IED pour éliminer Vashishtha car il était très frustré en raison des batailles juridiques prolongées qui avaient un impact sur sa carrière et lui causaient une détresse mentale et financière, ainsi qu’à sa famille.

Obtenir une amende pour ne pas comparaître devant le tribunal ; sa femme étant diagnostiquée avec un cancer ; devoir payer un loyer de Rs 50 000 ; et la possibilité de faire face à des accusations criminelles font partie des facteurs, selon la police, qui ont poussé le scientifique au bord du gouffre.

Au cours de l’enquête, il est apparu qu’un certain Anil Kataria, beau-frère de l’accusé, était directeur des ventes et du marketing dans la même société qui distribuait des sacs identiques à celui utilisé pour dissimuler des engins piégés. Anil avait donné certains de ces sacs noirs à ses proches, dont Kataria, a indiqué la police.

Les magasins de papeterie qui vendaient le type de couverture de dossier trouvée dans le sac contenant l’EEI ont été identifiés et examinés, a déclaré un officier de police supérieur, tout comme les distributeurs du mécanisme antivol automobile utilisé dans l’EEI. Au cours de l’enquête, plus de 1 000 véhicules entrés dans le complexe judiciaire le jour de l’explosion ont été vérifiés et examinés, ainsi que plus de 100 caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur du complexe judiciaire. Les séquences de vidéosurveillance de toutes ces caméras s’étalant sur des milliers d’heures ont été scannées à plusieurs reprises par plusieurs équipes, tout comme des volumes de données téléphoniques pertinentes pour le crime, a déclaré l’officier.

Sur la base d’images de vidéosurveillance et de témoignages oculaires, plusieurs personnes présentes dans le complexe judiciaire ont été identifiées et le nom de Kataria est apparu, a indiqué la police.

Son cas a été inscrit pour audience le jour de l’explosion. Son parti opposé et victime visée, l’avocat Amit Vashistha, était assis dans la rangée à côté de laquelle l’engin piégé a explosé.

De l’enquête menée jusqu’à présent, il est ressorti que Kataria et Vashistha vivaient dans le même bâtiment jusqu’à il y a environ trois ans. Ils ont un différend qui remonte à plus de 10 ans et tous deux ont déposé plus d’une douzaine d’affaires civiles et pénales l’un contre l’autre, a indiqué la police. Cinq affaires civiles ont été déposées par Kataria contre l’avocat, tandis que l’avocat a déposé sept affaires civiles contre Kataria, a indiqué la police.

