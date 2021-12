Explosion entendue près du site nucléaire iranien de Natanz

Téhéran, Iran – Une explosion a secoué la zone près de la principale usine d’enrichissement nucléaire de l’Iran samedi soir, provoquant des explications contradictoires de la part des responsables iraniens alors que Téhéran s’engage dans des pourparlers avec les puissances mondiales sur son programme nucléaire.

L’explosion a été entendue dans la région de Badroud, à environ 20 km du site nucléaire de Natanz, selon IRNA, l’agence de presse officielle iranienne. L’incident a impliqué un son puis un éclair de lumière dans le ciel, a rapporté l’agence de presse Fars, une organisation proche du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Natanz a été le site d’attaques et de sabotages dans le passé, mais l’Iran n’a immédiatement blâmé aucun gouvernement étranger et a envoyé des signaux différents sur ce qui s’est passé après que les informations sur l’explosion aient circulé dans les médias locaux.

Un porte-parole de l’armée iranienne a minimisé l’explosion à la télévision d’État, affirmant qu’un système de missile avait été testé et qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter. Une agence de presse proche des forces de sécurité iraniennes, Tasnim, a cité des sources affirmant qu’un drone hostile avait activé des systèmes de défense samedi soir.

Le gouverneur de Natanz, Ramezanali Ferdowsi, a déclaré que l’explosion s’était produite à 20h15, heure locale, et n’avait causé aucune victime ni aucun dommage financier, selon l’agence de presse étudiante officielle iranienne ISNA.

Cette photo satellite de Planet Labs Inc. montre l’installation nucléaire iranienne de Natanz le mercredi 7 avril 2021. ((Planet Labs Inc. via AP))

L’Iran a effectué des tests périodiques de ses capacités de défense dans les régions centrales de l’Iran, notamment autour des sites nucléaires d’Ispahan, d’Arak, de Fordo et de Natanz.

Le Conseil national de sécurité des États-Unis a refusé de commenter ces informations.

Les rapports arrivent un jour après le dernier cycle de pourparlers à Vienne entre l’Iran, les États-Unis et d’autres puissances mondiales pour relancer l’accord nucléaire de 2015 au point mort. Les négociations visent à convenir des mesures que l’Iran et les États-Unis prendront pour se conformer à l’accord, qui a levé la plupart des sanctions internationales contre Téhéran en échange de restrictions strictes mais temporaires sur le travail nucléaire de l’Iran.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a appelé l’Europe et les États-Unis à arrêter les négociations et ces dernières semaines, son gouvernement a multiplié les avertissements selon lesquels il pourrait agir militairement contre les travaux nucléaires de l’Iran. Israël, qui considère un Iran doté de l’arme nucléaire comme une menace existentielle, s’est opposé à l’accord de 2015. L’Iran a accusé Israël de saboter ses installations nucléaires, dont Israël n’a pas accepté la responsabilité.

M. Bennett s’est entretenu par téléphone jeudi avec le secrétaire d’État Antony Blinken et a exhorté les États-Unis à mettre immédiatement fin à leurs pourparlers avec l’Iran sur son « chantage nucléaire », selon le bureau du Premier ministre.

Natanz a déjà été ciblée. En avril, l’Iran a déclaré que des saboteurs avaient causé une panne d’électricité dans la principale usine d’enrichissement nucléaire du pays, qui, selon des diplomates, a détruit plusieurs milliers de centrifugeuses, des machines pour enrichir l’uranium. L’Iran a accusé Israël d’avoir tenté de faire dérailler les pourparlers informels avec les États-Unis sur la relance de l’accord nucléaire.

L’année dernière, une explosion à Natanz a endommagé un bâtiment identifié par des experts et des diplomates comme une usine d’assemblage de centrifugeuses avancées. L’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies a déclaré qu’elle avait été informée de l’explosion par les autorités iraniennes qui ont déclaré que la cause était inconnue.

— Benoit Faucon à Londres et Dion Nissenbaum à Bruxelles ont contribué à cet article.