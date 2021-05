Explosion massive de l’appareil Amazon, produit “ miracle ” viral à 6 $ de TikTok, livre de cuisine pour friteuse à air, aspirateur robot à 99 $, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons un tour d’horizon fantastique d’offres quotidiennes incroyables à découvrir lundi, et il comprend nos 10 bonnes affaires préférées de la vente massive d’appareils Amazon de cette semaine. Avant d’en arriver là, vous devez absolument vérifier deux éléments impressionnants que nous avons découverts dans les TikToks viraux. Tout d’abord, les 24 $ Douille élégante vous permet de ne plus jamais avoir à regarder un désordre emmêlé de cordons d’alimentation. C’est brilliant! Ensuite, nous avons l’incroyable Kit de réparation de petit trou tout-en-un 3M que les critiques d’Amazon appellent un «miracle» – et il est en vente pour seulement 5,98 $ en ce moment!

Les points forts en plus de ces deux produits incroyablement populaires incluent boucles d’oreilles diamant pour seulement 59,90 $ dont les critiques d’Amazon sont totalement obsédés par, un génial couteau de poche tactique avec lame à ressort que les gens raffolent pour seulement 9,90 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page du produit, un énorme rabais de 30% sur le Thermomètre à viande sans fil ThermoPro qui vous permet de cuisiner parfaitement le steak à chaque fois, le bien-aimé d’Apple AirPods Pro pour 197 $ et le premier rabais décent jamais offert sur AirPods Max (consultez la section «autres vendeurs» pour le prix le plus bas), rugueux et robuste Coques transparentes pour iPhone Tuff & Co pour 32% de réduction, Prises intelligentes TP-Link Kasa et le Interrupteur d’éclairage intelligent TP-Link aux prix les plus bas jamais vus, le plus vendu d’Amazon Casque circum-aural Bluetooth pour seulement 44,99 $, une réduction de 30% qui coupe notre favori livre de cuisine pour friteuse à air à seulement 11,90 $, Téléviseurs intelligents de 50 pouces à partir de 339,99 $, le 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa à votre voiture pour seulement 24,99 $, le plus vendu Aspirateurs robots Coredy à partir de 99,95 $ pour une journée seulement, une autre grande vente d’une journée sur Oreillers de lit Snuggle-Pedic, 36 $ de rabais Lits de jardin surélevés en cèdre canadien Jumbl que tout le monde aime, une énorme vente d’une journée sur Montres Anne Klein pour la fête des mères, et plus encore.

Ensuite, en plus de tout cela, faites défiler vers le bas et vous trouverez nos 10 offres préférées de la vente massive d’appareils Amazon d’une semaine sur Amazon! Les exemples incluent 40 $ de rabais sur Écho Show 5 pour les membres Prime, les 75 $ Ensemble Echo Dot + Amazon Smart Plug pour 39,99 $, et le incroyablement populaire Fire TV Stick 4K en solde pour moins que le Fire TV Stick de milieu de gamme!

Boucles d'oreilles diamant rondes 1 / 4Ct pour femmes en argent sterling Prix: 59,90 $

ThermoPro Thermomètre à viande Bluetooth longue portée 500 pieds Thermomètre à gril sans fil avec double prob… Prix courant: 49,99 $ Prix: 34,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (30%)

Apple AirPods Pro Prix courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%)

Couteau de poche – Couteau à ressort – Couteaux pliants de survie tactique – Meilleur EDC Camping Hiki… Prix courant: 15,90 $ Prix: 9,90 $ Vous économisez: 6,00 $ (38%)

Couvercle de prise électrique ultra-mince pour prise élégante avec multiprise à 3 prises et gestion des cordons K… Prix: 23,95 $ (2,66 $ / pi)

Réparation de petits trous haute résistance 3M, outil d'application tout-en-un Prix courant: 7,99 $ Prix: 5,98 $ Vous économisez: 2,01 $ (25%)

Étui pour iPhone antichoc transparent et mince Prix: 18,99 $

Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Prise intelligente Kasa HS103P4, prise Wi-Fi pour maison intelligente Fonctionne avec Alexa, Echo, Google Home et IFTTT, N… Prix courant: 29,99 $ Prix: 24,99 $ (6,25 $ / pièce) Vous économisez: 5,00 $ (17%)

Kasa Smart Light Switch HS200, unipolaire, nécessite un fil neutre, un interrupteur Wi-Fi à 2,4 GHz fonctionne… Prix courant: 19,99 $ Prix: 14,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (25%)

COWIN E7 Écouteurs à suppression active du bruit Casque Bluetooth avec microphone Deep Bass Wire… Prix courant: 49,99 $ Prix: 44,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (10%)

Le livre de recettes complet de la friteuse à air: des recettes incroyablement faciles pour frire, cuire, griller et rôtir avec vous… Prix courant: 16,99 $ Prix: 11,90 $ Vous économisez: 5,09 $ (30%)

Yecaye 94 "J Channel Cable Raceway – Organisateur de cordon de bureau – Gestion des câbles d'ordinateur sous le bureau… Prix courant: 21,99 $ Prix: 17,59 $ Vous économisez: 4,40 $ (20%)

INSIGNIA NS-50DF710NA21 50 pouces Smart 4K UHD – Fire TV Edition, sortie 2020 Prix courant: 379,99 $ Prix: 339,99 $ Vous économisez: 40,00 $ (11%)

Hisense 50 pouces Classe R6090G Roku 4K UHD Smart TV avec compatibilité Alexa (50R6090G, mode 2020… Prix courant: 429,99 $ Prix: 359,99 $ Vous économisez: 70,00 $ (16%)

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix: 24,99 $

Aspirateur robot Coredy, entièrement amélioré, bande de délimitation prise en charge, protection de capteur intelligent à 360 °… Prix courant: 189,99 $ Prix: 99,95 $ Vous économisez: 90,04 $ (47%)

Aspirateur robot Coredy R750, compatible avec Alexa, système de nettoyage, Boost Intellect, Virtu… Prix courant: 191,24 $ Prix: 176,24 $ Vous économisez: 15,00 $ (8%)

Jardinière en cèdre canadien surélevé Jumbl | Jardinière en bois surélevée pour la culture d'herbes fraîches, de légumes… Prix courant: 139,99 $ Prix: 103,99 $ Vous économisez: 36,00 $ (26%)

Caméra double tableau de bord | VAVA Dual 1920x1080P FHD | Caméra de tableau de bord avant et arrière | 2560x1440P Simple Front… Prix courant: 149,99 $ Prix: 134,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (10%)

Top 10 des offres d’appareils Amazon pour la fête des mères 2021

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 49,99 $ Prix: 37,99 $ Vous économisez: 12,00 $ (24%)

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite (pas de commandes TV) | Appareil de streaming HD | 2020 r… Prix courant: 29,99 $ Prix: 24,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (17%)

Echo Show 5 – Écran intelligent avec Alexa – Restez connecté avec les appels vidéo – Charbon Prix courant: 89,99 $ Prix: 49,99 $ Vous économisez: 40,00 $ (44%)

Echo Show 8 – Écran intelligent HD avec Alexa – Restez connecté avec les appels vidéo – Charbon Prix courant: 129,99 $ Prix: 74,99 $ Vous économisez: 55,00 $ (42%)

Ampoule LED intelligente Ring A19, blanc, ensemble avec le tout nouveau Echo Show 10 (3e génération) – Charbon Prix courant: 264,98 $ Prix: 199,99 $ Vous économisez: 64,99 $ (25%)

Tout nouvel Echo Dot (4e génération) + Amazon Smart Plug | Charbon de bois Prix courant: 74,98 $ Prix: 39,99 $ Vous économisez: 34,99 $ (47%)

Jusqu'à 29% de rabais sur les caméras intelligentes Blink Prix: 49,99 $ – 199,99 $

Ensemble de système Wi-Fi 6 bibande maillé Amazon eero 6 (pack de 3) avec… Prix: 279,00 $

Tablette Fire HD 8, écran HD 8 ", 32 Go, conçue pour le divertissement portable, Black Price: 89,99 $ Prix: 64,99 $ Vous économisez: 25,00 $ (28%)

Kindle – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Noir – Prix courant pris en charge par la publicité: 89,99 $ Prix: 64,99 $ Vous économisez: 25,00 $ (28%)

