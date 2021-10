Explosions en série de Patna 2013 : neuf accusés condamnés par le tribunal de la NIA, un acquitté en l’absence de preuves

Les explosions ont secoué le terrain historique de la capitale de l’État, qui était le lieu du rassemblement «Hunkar» du candidat du BJP à l’époque, Narendra Modi. (Express Photo)

Un tribunal spécial de la NIA a condamné mercredi neuf des 10 accusés dans l’affaire des explosions en série de Gandhi Maidan en 2013 à Patna. Un accusé a été acquitté pour absence de preuves. Les explosions ont secoué le terrain historique de la capitale de l’État, qui était le lieu du rassemblement «Hunkar» du candidat du BJP à l’époque, Narendra Modi.

Modi s’était rendu à Patna pour s’adresser à un rassemblement « Hunkar » au Gandhi Maidan le 27 octobre 2013. Juste avant le rassemblement, une série d’explosions a fait six morts et plus de 90 blessés. Modi, cependant, a poursuivi le rassemblement. Il a condamné les explosions et a appelé au calme.

