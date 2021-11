Expo 2020 Dubaï : l’Inde invite les investisseurs mondiaux à se joindre à son parcours de transition énergétique

Tarun Kapoor, secrétaire, Pétrole et gaz naturel, a invité le secteur privé à investir dans le secteur pétrolier et gazier car il existe d’énormes opportunités commerciales. (Source de l’image : .)

L’Inde a invité les entreprises mondiales à investir dans sa transition énergétique et à travailler avec elle pour réaliser sa vision d’étendre l’empreinte verte en plus que doubler la part du gaz naturel dans le panier énergétique du pays. S’adressant virtuellement aux investisseurs lors d’une tournée de présentation samedi avant le 11e tour d’appels d’offres pour la distribution de gaz de ville (CGD), le ministre de l’Union du pétrole et du gaz naturel, Hardeep Singh Puri, a déclaré que la demande de gaz naturel en Inde avait connu une hausse par rapport au passé. .

« La croissance de l’industrie CGD présente le gaz naturel comme une alternative responsable à ses homologues plus polluants des combustibles fossiles », a-t-il déclaré aux investisseurs réunis au pavillon indien à EXPO2020 Dubaï. « Lorsque le gouvernement de la NDA a pris ses fonctions en 2014, seules 34 zones géographiques couvrant 9 % de la population et 2,7 % de la zone géographique de l’Inde étaient couvertes par les réseaux CGD et à l’issue du 11e cycle, 96 % de la population du pays et 86 pour cent de sa zone géographique serait couvert par le réseau CGD. L’investissement attendu en raison des appels d’offres conclus du CGD approche un total de 1,2 lakh crore de roupies », a-t-il déclaré.

Tarun Kapoor, secrétaire, Pétrole et gaz naturel, a invité le secteur privé à investir dans le secteur pétrolier et gazier car il existe d’énormes opportunités commerciales. « Nous voulons que le secteur privé vienne en grand nombre pour rejoindre le secteur indien du pétrole et du gaz. Jusqu’à présent, le secteur public est en tête, jouant probablement le rôle très important, mais maintenant, nous voulons que de plus en plus d’entreprises du secteur privé les rejoignent », a-t-il déclaré lors d’un discours liminaire. « Bien que certaines des entreprises aient déjà investi dans la distribution de gaz de ville, nous souhaitons également que de nouvelles entreprises se joignent à nous, car l’opportunité commerciale est énorme. Et nous voulons que les réseaux de distribution se développent très rapidement en Inde », a déclaré Kapoor.

Parlant de l’industrie en amont, il a déclaré: « L’Inde n’a pas encore entièrement exploré ses réserves de pétrole et de gaz, et à mesure que nous avançons et que nous commençons à explorer de plus en plus de zones, nous aurons certainement plus de découvertes. » Le dernier appel d’offres proposera 65 zones géographiques réparties sur 19 États et un territoire de l’Union, qui couvriraient environ 25 pour cent de la population indienne. « Le gaz naturel est l’avenir et ce sera la composante la plus importante du bouquet énergétique indien pour réaliser notre vision d’un net-zéro d’ici 2070 », a déclaré Shrikant Madhav Vaidya, président d’Indian Oil Corporation Ltd (IOCL).

Manoj Jain, président et directeur général de Gas Authority of India Ltd. (GAIL), a déclaré : « GAIL a été un pionnier du CGD en Inde et nous opérons actuellement dans 62 zones géographiques. Nous nous engageons à couvrir toute l’Inde avec des gazoducs, y compris J&K, bientôt. » SCL Das, directeur général, direction générale des hydrocarbures ; Gajendra Singh, membre, PNGRB; Suresh Manglani, PDG d’Adani Gas Ltd, ainsi que divers acteurs du CGD des secteurs public et privé, ont également assisté à l’appel d’offres. L’Inde est actuellement le troisième plus grand consommateur d’énergie primaire après la Chine et les États-Unis, et c’est l’un des consommateurs d’énergie à la croissance la plus rapide au monde. Le pays vise à accroître la part du gaz naturel dans son panier énergétique de 7,6 % à 15 % d’ici 2030.