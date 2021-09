Expo 2020 Dubaï : l’Inde présentera une merveille économique et culturelle

L’Expo, qui sera témoin de la présence de grandes entreprises indiennes, de start-ups et de divers États, sera également un lieu dynamique pour conclure des accords commerciaux. Alors que l’Inde célèbre les 75 ans de son indépendance, le pavillon reflétera également les célébrations. (Image représentative)

Le pavillon indien de la méga Expo 2020 de Dubaï, à partir du 1er octobre, présentera la marche du pays pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars à l’ère post-covid, ainsi que sa culture vibrante et son passé, a déclaré jeudi le secrétaire au Commerce BVR Subrahmanyam.

L’Expo, qui verra la présence de grandes entreprises indiennes, de start-ups et de divers États, sera également un lieu dynamique pour conclure des accords commerciaux. Alors que l’Inde célèbre les 75 ans de son indépendance, le pavillon reflétera également les célébrations.

“La riposte exceptionnelle de l’Inde contre Covid et l’émergence en tant que plaque tournante mondiale des affaires présentant d’énormes opportunités pour le monde seront le thème général de la participation de l’Inde à l’Expo 2020 Dubaï”, a déclaré Subrahmanyam.

Un grand nombre de ministres, de fonctionnaires et de célébrités de premier plan devraient visiter le pavillon de l’Inde au cours des six mois de l’Expo 2020, qui accueillera également un certain nombre d’événements culturels.

Le pavillon de l’Inde présentera une façade cinétique innovante composée de 600 blocs colorés individuels. « Il est développé comme une mosaïque de panneaux rotatifs qui dépeignent différents thèmes lorsqu’ils tournent sur leur axe. Il représente le thème de ‘l’Inde en mouvement’ et est un amalgame unique du riche héritage et des avancées technologiques de la nation », selon un communiqué officiel.

L’ensemble de la structure de quatre étages du pavillon de l’Inde est divisé en deux parties. Les zones sont identifiées sur la base de 11 thèmes principaux – climat et biodiversité, espace, développement urbain et rural, tolérance et inclusivité, jubilé d’or, connaissances et apprentissage, voyages et connectivité, objectifs mondiaux, santé et bien-être, agriculture alimentaire et moyens de subsistance et eau.

« Prendre des mesures pour remédier à la pénurie de conteneurs »

Subrahmanyam a déclaré que le gouvernement pourrait annoncer l’extension d’un programme de subventions au transport pour les produits agricoles d’ici une semaine. Le programme, qui devrait atténuer le choc des coûts d’expédition exorbitants pour les exportateurs agricoles, était en vigueur jusqu’en mars 2021. Reconnaissant que la pénurie de conteneurs a fait augmenter les coûts d’expédition de 300 à 500 % au cours des derniers mois, le secrétaire a également souligné que c’est un phénomène mondial maintenant. Néanmoins, le gouvernement prend des mesures pour régler le problème. Le secrétaire du Cabinet a tenu mercredi une réunion de hauts fonctionnaires sur cette question. Une autre réunion au ministère des Transports maritimes s’est tenue jeudi, tandis que le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal présidera une réunion cruciale la semaine prochaine, a-t-il déclaré. Des solutions à court et à long terme sont à l’étude, a-t-il ajouté.