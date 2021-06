Exportations de minerai de fer : l’Inde met fin à des pactes vieux de plusieurs décennies avec le Japon et la Corée

in

L'accord permettra à l'Inde de sécuriser le marché international de ses minerais et d'assurer un écosystème économique stable qui fournit des emplois directs et indirects dans les secteurs minier, logistique et connexes.

Le gouvernement n’aurait pas renouvelé l’accord à long terme (LTA) pour la fourniture de minerai de fer aux aciéries japonaises et à la major sud-coréenne Posco après son expiration en mars, apparemment en raison de l’incertitude entourant les plans d’investissement des aciéries de ces pays. en Inde. La pénurie de la matière première clé pour la fabrication de l’acier en Inde est également considérée comme une raison de la décision.

Des accords d’approvisionnement en minerai de fer avec la Corée et le Japon existent depuis environ six décennies; ceux-ci ont été renouvelés sans interruption en tant que geste de bonne volonté de New Delhi envers les deux pays asiatiques.

Le cabinet de l’Union a renouvelé le contrat pour la dernière fois le 25 avril 2018 ; le contrat était en vigueur jusqu’au 31 mars 2021.

La société minière d’État NMDC, qui fournit du minerai de fer au Japon et à la Corée, n’a jusqu’à présent envoyé aucun matériau à ces pays au cours de l’exercice en cours, ont indiqué des sources. Le Japon et la Corée sont les deux seules régions géographiques où la NMDC exporte la principale matière première sidérurgique tandis que le reste est consommé dans le pays.

En 2019-20, NMDC a exporté 2,44 millions de tonnes (MT) de minerai de fer et en 2020-21, il a baissé d’environ 6% à environ 2,3 MT. Des sources ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’exportations jusqu’à présent dans l’exercice en cours.

La NMDC exportait le minerai à un taux préférentiel au lieu d’un droit d’exportation réduit à 10 % contre 30 % pour les exportateurs privés de minerai de fer et certaines concessions de fret ferroviaire. Une autre PSU, MMTC, est l’agence de canalisation.

L’Inde est un exportateur régulier de minerai de fer vers les aciéries japonaises (depuis 1963) et Posco, en Corée du Sud (depuis 1973). Lors du dernier renouvellement en 2018, un total de 5,5 millions de tonnes par an (MTPA) d’exportation de minerai de fer à haute teneur a été autorisé.

Réagissant au développement, le directeur général du sidérurgiste du secteur privé JSPL, VR Sharma, a déclaré : « Le gouvernement a fait un très bon pas en arrêtant l’exportation de minerai de fer vers le Japon et la Corée. L’industrie locale souffre beaucoup depuis longtemps. Il n’y a pas de minerai de fer disponible pour les entreprises sidérurgiques du Chhattisgarh. Le pays doit d’abord répondre à la demande locale.

La pénurie d’approvisionnement de la principale matière première sidérurgique sur le marché intérieur est due à la production tronquée à Odisha en raison de l’arrêt de la production d’un certain nombre de mines marchandes à l’expiration de leurs baux.

L’État Rashtriya Ispat Nigam (RINL) et Posco avaient mis en place en 2019 un groupe de travail conjoint pour faciliter la mise en œuvre du pacte initial signé entre les deux pour une nouvelle usine sidérurgique de 5 MTPA à Vizag avec un investissement estimé à 35 000 crore. Début 2021, le Centre a décidé de privatiser RINL qui dispose d’une capacité de production d’acier de 6,3 MTPA.

Selon le communiqué officiel publié en 2018, l’exportation de minerai de fer dans le cadre des accords à long terme contribuerait à renforcer les relations bilatérales de l’Inde avec des pays partenaires de longue date, le Japon et la Corée du Sud sécuriser un marché d’exportation et entraîner un afflux de devises étrangères.



L’histoire des exportations de minerai de fer de l’Inde vers le Japon remonte à près de six décennies et fait partie intégrante des relations bilatérales de l’Inde avec le Japon. MMTC fournit du minerai de fer aux JSM depuis 1963 et à la Corée du Sud depuis 1973, selon la note.

L’Inde a des accords de libre-échange avec le Japon et la Corée. En 2020-2021, l’Inde a importé 4,75 MT d’acier dont la Corée détenait la plus grande part et le Japon, la troisième.

