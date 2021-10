Exportations de sucre à un record de 7,1 MT en 2020-21 ; expéditions attendues à 6 MT cette année : ISMA

in

Les exportations de sucre se sont élevées à 5,9 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2019-2020 (octobre-septembre).

Les exportations de sucre de l’Inde ont augmenté de 20% pour atteindre un niveau record de 7,1 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2020-21 qui s’est terminée le mois dernier grâce à une meilleure demande et à l’aide financière du gouvernement, a déclaré vendredi l’organisme industriel ISMA.

Les exportations de sucre se sont élevées à 5,9 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2019-2020 (octobre-septembre).

S’adressant à une conférence sur le sucre, le directeur général de l’Indian Sugar Mills Association (ISMA), Abinash Verma, a déclaré que la production de sucre devrait rester stable à 31 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2021-2022, à partir de vendredi.

La disponibilité totale de sucre est estimée à 39,5 millions de tonnes, y compris un stock d’ouverture de 8,5 millions de tonnes d’édulcorant, a-t-il déclaré.

La consommation intérieure est estimée à 26,5 millions de tonnes tandis que les exportations sont estimées à 6 millions de tonnes, a déclaré Verma, ajoutant que le stock de clôture serait de 7 millions de tonnes à la fin de cette campagne de commercialisation.

Le DG de l’ISMA a souligné que l’Inde a connu une production de sucre cyclique jusqu’en 2009-10 mais que « l’Inde est maintenant devenue un producteur de sucre excédentaire structurel au cours des 10 dernières années ».

En parlant d’éthanol, Verma a déclaré que la capacité de production annuelle devrait atteindre 14 milliards de litres d’ici 2025 contre 3,5 milliards de litres de capacité annuelle en 2018.

Il a déclaré que l’objectif est de détourner 6 millions de tonnes de sucre excédentaire vers l’éthanol d’ici 2025.

En ce qui concerne le mélange d’éthanol avec de l’essence, Verma a déclaré que le niveau de mélange atteindra 8,5% au cours de la campagne de commercialisation de l’éthanol 2020-21 se terminant en novembre avec un approvisionnement de 3,25 milliards de litres aux sociétés de commercialisation de pétrole (OMC).

Au cours de la prochaine campagne de commercialisation de l’éthanol 2021-2022, le niveau de mélange devrait atteindre 10 % avec un approvisionnement de 4,25 milliards de litres aux MOC.

Pour surmonter le défi des coûts élevés de la canne et du sucre, Verma a insisté sur la rationalisation de la politique de prix de la canne à sucre en Inde.

Le gouvernement ne devrait pas fixer les prix de la canne et lier plutôt le prix de la canne aux revenus tirés du sucre et des sous-produits, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.