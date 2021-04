Exportations des MPME: comment la fintech peut catalyser les transactions transfrontalières pour les petites entreprises vendant via le commerce électronique

Le gouvernement est conscient de l’importance des MPME pour les exportations et a pris des dispositions dans la politique de commerce électronique pour aider ce secteur.

Commerce, importation et exportation pour les MPME: Lorsque le monde s’est verrouillé l’année dernière à la suite de la pandémie de coronavirus, le commerce électronique est un secteur qui a permis aux gens de continuer. La pandémie a donné un coup de fouet au commerce électronique aux États-Unis, le portant à des niveaux qui n’étaient pas attendus avant 2025. L’agence de marketing numérique ROI Revolution prévoyait que le secteur pourrait générer plus de 843 milliards de dollars de ventes cette année. Même en Inde, des reportages suggèrent que 40% des acheteurs en ligne existants ont acheté plus de produits en ligne en raison de la pandémie. Un rapport de Bain & Company sur la façon dont l’Inde achète en ligne indique: «Le marché indien de la vente au détail en ligne est sur le point d’atteindre près de 300 à 350 millions d’acheteurs au cours des cinq prochaines années, propulsant la valeur brute de la marchandise en ligne de 100 à 120 milliards de dollars d’ici 2025. . »

Ce changement dans les tendances d’achat est certainement une bonne nouvelle pour le secteur de la vente au détail. Mais c’est aussi une bonne nouvelle pour les fabricants. De manière significative, le rapport ajoute ceci: «Au cours des dernières années, l’Inde a connu une augmentation du nombre de petites entreprises et de femmes au foyer qui développent leurs activités en les mettant en ligne. La vente au détail en ligne a permis la création de millions d’emplois et le personnel de livraison responsabilisé, les magasins maman-et-pop Kirana et plusieurs petits vendeurs. “

Avantage du commerce électronique

Il ne s’agit pas seulement de petits vendeurs sur des plateformes de commerce électronique comme Amazon et Flipkart en Inde. Aujourd’hui, les fabricants de MPME peuvent tirer parti de la puissance du commerce électronique pour vendre partout dans le monde. Ils peuvent configurer leurs plates-formes ou se connecter à des plates-formes existantes pour vendre à l’échelle mondiale. Et n’oubliez pas que ces plates-formes ne sont pas nécessairement spécifiques au commerce de détail. Il existe des plates-formes de commerce électronique B2B qui peuvent aider les fabricants à faire partie de la chaîne de valeur mondiale.

Le commerce électronique transfrontalier aide les MPME indiennes à bien des égards. L’une, bien sûr, est qu’elle élargit son marché sans trop exiger d’infrastructures marketing. Le commerce électronique donne également aux vendeurs la possibilité d’étudier les demandes d’un nouveau marché et d’ajuster les offres en fonction de ce marché. Les MPME, qui choisissent de s’appuyer sur une plate-forme de commerce électronique existante, peuvent profiter du soutien logistique offert par ces plates-formes.

La demande accrue d’une clientèle plus large signifie que les MPME devront se développer. Cela pourrait signifier un plus grand investissement dans la capacité et également plus de création d’emplois en Inde. Cela ressemble à une victoire catégorique pour toutes les parties concernées – clients, plates-formes de commerce électronique, MPME et économie. Alors, pourquoi n’y a-t-il pas plus de MPME qui affluent vers les plateformes de commerce électronique transfrontalières? Ou envisagez-vous de vous lancer seuls dans le commerce électronique?

Besoin criant de crédit

Comme la plupart des choses liées aux MPME en Inde, la réponse se résume au financement. Les MPME n’ont pas facilement accès au crédit. En raison de leur petite taille et du fait qu’elles n’ont souvent pas de garanties, les banques et les institutions financières sont réticentes à prêter aux MPME. Le gouvernement a tenté d’apporter son aide en lançant des programmes comme le programme de prêt de 59 minutes. Mais ces efforts doivent être considérablement intensifiés pour que la majorité des MPME en bénéficient.

Les exportateurs de MPME sont également confrontés au problème d’un long cycle de paiement – et sont souvent perdants en raison des fluctuations monétaires. Ce sont de petits acteurs qui n’ont pas de coussin financier pour prendre en charge des cycles de paiement prolongés, et ils sont trop petits pour même envisager une couverture de change.

Le financement à l’exportation, qui permet à un vendeur d’avoir accès au fonds de roulement avant que l’acheteur ne paie les marchandises, est quelque chose dont les MPME ont besoin mais en ont rarement. Divers rapports estiment que 56% des demandes de financement du commerce des MPME ont été rejetées rien qu’en 2019. Qu’est-ce que cela signifie pour les exportateurs MPME? D’une part, ils finissent par gratter le baril en ce qui concerne le fonds de roulement. Cela signifie également qu’ils ne peuvent pas augmenter leur capacité même si la demande augmente, ni améliorer les processus de qualité ou augmenter leur main-d’œuvre. Ils finissent par être pris dans un cercle vicieux, qu’un crédit facile peut aider à briser.

Avantage Fintech

Depuis quelque temps déjà, les analystes commerciaux et les gouvernements parlent du déficit de financement de 1,5 billion de dollars pour les MPME en Asie, les MPME indiennes en représentant un nombre important. Cet écart peut-il être comblé? La Fintech a été considérée comme une solution prometteuse. Les acteurs financiers établis tels que les banques et les établissements de crédit, ainsi que les petits acteurs de la fintech, peuvent tirer parti de la technologie pour améliorer l’accès au crédit aux MPME, en particulier aux MPME exportatrices.

Les entreprises Fintech proposent des financements commerciaux et d’autres solutions d’exportation aux MPME à faible coût. Parce qu’elles utilisent des solutions technologiques pour identifier les emprunteurs solvables, les sociétés de technologie financière insistent généralement moins sur les emprunteurs qui fournissent des garanties. De même, parce que leur diligence raisonnable est axée sur la technologie, elle est plus rapide et plus précise que l’approche traditionnelle axée sur les personnes.

Les prêteurs Fintech sont particulièrement attrayants pour les exportateurs de MPME qui souhaitent profiter du boom du commerce électronique pour pénétrer les marchés mondiaux. C’est parce que la fintech rend le processus de financement fluide et rapide, ce dont les exportateurs ont besoin. Tout aussi important est le fait que, parce que ces entreprises sont axées sur la technologie, leurs méthodes sont transparentes et elles garantissent que toutes les devises étrangères générées par les ventes à l’étranger vont directement aux banques indiennes.

Initiative politique

Le gouvernement est conscient de l’importance des MPME pour les exportations et a pris des dispositions dans la politique de commerce électronique pour aider ce secteur. Les rapports indiquent que le gouvernement vise à mettre en place des cellules dédiées de promotion des exportations de commerce électronique et des politiques spécialisées de soutien à l’exportation pour les MPME. Pourquoi est-ce important? Selon les données du gouvernement, au moins la moitié de toutes les MPME indiennes sont basées dans les zones rurales.

Cela signifie qu’ils n’ont pas accès aux grands marchés nationaux. L’intégration de ces entreprises dans les chaînes de valeur mondiales par le biais du commerce électronique peut garantir aux MPME un marché assuré et en croissance. Cela signifie également qu’ils pourront se concentrer sur la qualité afin de rivaliser avec les acteurs mondiaux. Même si la politique de commerce électronique ne devient pas bientôt une réalité, les MPME ont la possibilité d’entrer dans cet espace et de développer leur marché – et leur qualité. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un peu d’aide de la part des prêteurs fintech pour s’assurer qu’ils disposent du capital dont ils ont besoin pour croître et s’améliorer.

Pushkar Mukewar est le co-fondateur et PDG de Drip Capital. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.