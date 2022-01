Exportations des unités STPI vues à plus de Rs 5 lakh crore en FY22 malgré la vague Omicron

La valeur des exportations de logiciels des unités enregistrées dans le cadre du programme STPI devrait être d’un peu plus de Rs 5 lakh crore au cours de l’exercice 22, contre près de Rs 4,96 lakh crore au cours de l’exercice 21, a déclaré Kumar.

L’augmentation du nombre de cas de COVID entraînée par la variante Omicron à propagation rapide ne devrait pas perturber les performances des unités enregistrées dans le cadre du programme STPI avec des protocoles de travail à distance éprouvés déjà en place, selon un haut responsable.

La valeur des exportations de logiciels des unités Software Technology Parks of India devrait dépasser 5 lakh crore Rs au cours de l’exercice 22, des niveaux presque similaires ou un peu plus élevés que l’année précédente, a déclaré Arvind Kumar, directeur général de STPI.

Les protocoles de sécurité activés lors des précédentes vagues de COVID ont abouti à l’adoption d’un modèle de travail à distance efficace, et la nature numérique du travail a permis aux unités STPI de maintenir la continuité des services sans interruption.

La valeur des exportations de logiciels des unités enregistrées dans le cadre du programme STPI devrait être d’un peu plus de Rs 5 lakh crore au cours de l’exercice 22, contre près de Rs 4,96 lakh crore au cours de l’exercice 21, a déclaré Kumar.

« Nous ne serons pas en deçà des niveaux atteints au cours de l’exercice 21, étant donné que le modèle de travail à distance a mûri et a fait ses preuves. Toutes les dispositions permettant le travail à domicile sont déjà en place et la procédure d’approbation en ligne est en cours », a déclaré Kumar à PTI.

Par conséquent, le nombre croissant de cas d’Omicron dans le pays ne devrait pas perturber les performances ou les activités de ces unités logicielles, a-t-il ajouté.

Pas moins de 4 689 unités sont enregistrées dans le cadre du régime SPTI.

Software Technology Parks of India ou STPI est un organisme autonome relevant du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY) mis en place pour encourager, promouvoir et stimuler les exportations de logiciels en provenance d’Inde.

STPI vise à alimenter une culture d’entrepreneuriat technologique et d’innovation dans le pays en lançant plus de 25 centres d’entrepreneuriat dans des domaines technologiques émergents.

C’est l’un des plus grands incubateurs technologiques en Inde avec une superficie d’environ 13 lakh pieds carrés répartis dans diverses villes de niveau 1/2/3. Il aide également à la formulation du programme indien de promotion BPO 2.0. En outre, pour renforcer le secteur de l’électronique, STPI a entrepris le déploiement du programme Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0).

Il s’est concentré sur la promotion des exportations de services informatiques et informatiques du pays en fournissant des services de réglementation à guichet unique dans le cadre des programmes STP et Electronic Hardware Technology Park (EHTP), des installations d’incubation plug and play pour les entreprises en démarrage et les jeunes entrepreneurs ainsi que des services de communication de données à haut débit pour un accès transparent aux exportations IT/ITES offshore.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.