Exportations: Gouvernement en consultation active pour la finalisation rapide des directives RoDTEP, tarifs: Piyush Goyal

Le gouvernement avait déjà mis fin à la remise des impôts et prélèvements d’État et centraux (RoSCTL) à partir du 1er janvier 2021.

Le ministère du Commerce et le ministère des Finances sont en consultation active pour la finalisation rapide des lignes directrices et des taux de remise des droits et taxes sur les produits exportés sur les produits exportés (RoDTEP) pour les produits d’exportation, a déclaré le ministre du Commerce Piyush Goyal à Rajya Sabha, député et ancien ministre de l’Union Suresh. Prabhu. La Home Textile Exporters ‘Welfare Association avait auparavant contacté Prabhu pour exhorter Piyush Goyal et le ministre des Finances Nirmala Sitharaman à déclarer les taux RoDTEP afin de soutenir les exportateurs et de répondre à la demande de leurs produits en Europe et aux États-Unis dans la période post-Covid. Le régime RoDTEP, qui avait remplacé le régime des exportations de marchandises de l’Inde (MEIS) le 1er janvier 2021, a été créé pour le remboursement des taxes, droits et prélèvements aux niveaux central, étatique et local, qui n’étaient auparavant pas remboursés mais encourus. en cours de fabrication et de distribution de produits exportés.

«Je voudrais informer qu’un comité RoDTEP a été mis en place au CBIC pour déterminer les taux de remise dans le cadre du régime des produits d’exportation. Le rapport du Comité ainsi que les taux recommandés ont été reçus récemment au Département du Commerce et sont en cours d’examen », a déclaré Goyal dans une lettre à Prabhu le 30 avril 2021. Il a ajouté que le Département du Commerce et le Département du Revenu étaient en cours consultation pour une finalisation rapide des lignes directrices du système RoDTEP et notification des tarifs pour les articles, y compris les articles du secteur des textiles de maison, dont la couverture est décidée et qui dépendraient de nombreux facteurs, dont le budget disponible pour le système RoDTEP.

Dans une lettre adressée à Sitharaman en janvier, Prabhu avait noté que, bien que les taux ne soient pas encore décidés, le gouvernement avait déjà arrêté le remboursement des impôts et taxes d’État et centraux (RoSCTL) à partir du 1er janvier 2021. «Bien que les exportateurs aient également été a assuré que cela se poursuivra jusqu’à sa fusion avec RoDTEP ou le 31 mars 2021 », lit-on dans la lettre. Financial Express avait rapporté le mois dernier que le gouvernement retenait des avantages à l’exportation d’une valeur d’au moins Rs 35000 crore sous MEIS, y compris des fonds importants traçables jusqu’à FY20, selon des sources commerciales. Dans le cadre de ce programme, qui a cessé d’exister le 1er janvier, le gouvernement avait approuvé Rs 39 097 crore pour FY20 et Rs 15 555 crore pour les trois premiers trimestres de FY21. Cependant, une grande partie de ce montant n’a pas encore été débloquée, apparemment en raison de la pandémie affectant la mobilisation des ressources du Centre, avaient déclaré les exportateurs.

