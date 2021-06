Exportations vers la Chine : les intrants bruts dominent l’offre, limitent les perspectives de croissance

Des matières premières, principalement du minerai de fer, du coton et des plastiques, et des biens intermédiaires tels que le fer et l’acier de qualité inférieure, les produits chimiques et le cuivre ont été expédiés en grande quantité vers la Chine au cours de l’exercice précédent.

La Chine est peut-être devenue la deuxième destination d’exportation de l’Inde au cours de l’exercice 21, mais maintenir le taux de croissance élevé des expéditions serait une tâche ardue pour New Delhi, étant donné que les achats de Pékin comprennent principalement des produits à faible valeur ajoutée où les perspectives de croissance sont généralement limitées.

En fait, la part des intrants bruts dans les achats de la Chine à l’Inde a augmenté à un rythme soutenu lors de l’exercice précédent, au prix de biens de consommation ou d’équipement à plus forte valeur ajoutée, selon une analyse de FE.

Les expéditions de l’Inde vers la Chine ont bondi d’un impressionnant 28 % au cours de l’exercice précédent à 21 milliards de dollars, même lorsque les exportations globales de marchandises ont diminué de 7 %. Mais jusqu’à 81% des fournitures à Pékin, d’une valeur de 17 milliards de dollars, n’étaient que des matières premières et des biens intermédiaires, contre 74% il y a cinq ans (FY17), selon les données du ministère du Commerce.

Des matières premières, principalement du minerai de fer, du coton et des plastiques, et des biens intermédiaires tels que le fer et l’acier de qualité inférieure, les produits chimiques et le cuivre ont été expédiés en grande quantité vers la Chine au cours de l’exercice précédent.

Cependant, étant le plus grand producteur mondial de biens d’équipement et de consommation, Pékin n’importe pas vraiment ces produits – où la valeur ajoutée peut être substantielle – de New Delhi. En fait, il domine le marché mondial d’exportation dans ces segments et reste très en avance sur l’Inde.

En tant que telle, la capacité de New Delhi à approvisionner Pékin à des tarifs inférieurs à ceux des producteurs locaux est restée longtemps limitée en raison de faiblesses structurelles inhérentes, notamment des coûts logistiques élevés. En plus de cela, le refus obstiné de la Chine d’accéder au marché crédible dans les segments de biens où les producteurs indiens sont compétitifs, souvent grâce à l’emploi de barrières non tarifaires, a longtemps fait pencher la balance commerciale bilatérale en faveur de Pékin.

Compter uniquement sur les matières premières et les biens intermédiaires n’augmentera probablement pas les exportations indiennes vers la Chine d’année en année. New Delhi doit y conquérir des marchés dans des segments à forte valeur ajoutée en réglant les problèmes hérités et en supprimant les obstacles structurels. Ainsi, la croissance des exportations de matières premières et de biens intermédiaires dépend fortement des prix mondiaux des matières premières et elle a tendance à s’essouffler à mesure que les prix baissent.

Fait important, alors que la Chine a libéré des espaces d’exportation dans des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre en raison de la hausse des coûts salariaux, l’Inde n’a pas été en mesure d’en tirer parti, perdant face à des concurrents comme le Vietnam. Selon l’ancien conseiller économique en chef Arvind Subramanian, la Chine a libéré près de 150 milliards de dollars d’exportations dans les secteurs peu qualifiés à forte intensité de main-d’œuvre, notamment l’habillement, le cuir et les chaussures depuis la crise financière mondiale de 2008-09. Mais l’Inde a accaparé au plus 10 à 15 % du marché vacant.

L’Inde n’a pas non plus été en mesure de tirer pleinement parti d’une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en partie à cause du déclenchement de la pandémie de Covid-19.

Alors que le déficit commercial avec la Chine est tombé à 44 milliards de dollars lors de l’exercice précédent, contre près de 49 milliards de dollars au cours de l’exercice 20, la part du voisin dans le déficit commercial total des marchandises de l’Inde a tout de même atteint 43 % au cours de l’exercice 21, contre 30 % un an auparavant. En effet, les importations du pays en provenance de Chine dépassaient 65 milliards de dollars au cours de l’exercice précédent, presque le même qu’au cours de l’exercice 20, même si ses expéditions entrantes totales ont diminué de 17% par rapport à l’année précédente.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.