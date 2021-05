Exportez Google Photos vers iCloud Photos avec ces options

Après son lancement en 2015 avec un stockage gratuit et illimité et la commercialisation du service autour de cette fonctionnalité clé, Google Photos est devenu une option populaire, même pour les utilisateurs d’Apple. Cependant, cela change car la société a annoncé l’automne dernier que le stockage illimité gratuit se terminait le 1er juin. Lisez la suite pour savoir comment exporter Google Photos vers iCloud Photos.

Au lieu d’un stockage gratuit et illimité, une limite de 15 Go s’appliquera aux photos et vidéos ajoutées à partir du 1er juin 2021. Ainsi, votre contenu précédemment ajouté restera en sécurité. Cependant, cela incitera probablement certains utilisateurs Apple à reconsidérer leur stratégie photo et à jeter un coup d’œil aux bundles Apple One.

Alors que Google Photos passe à la nouvelle limite de 15 Go, Amazon reste l’un des derniers à offrir un stockage de photos gratuit et illimité (pour les membres Prime, mais limite les vidéos à 5 Go sur le niveau gratuit).

En ce qui concerne les forfaits payants, le stockage Google One fonctionne à 2 $/mois pour 100 Go, 3 $/mois pour 200 Go, 10 $/mois pour 2 To. Il existe également des options de paiement annuel à 20 $ / 30 $ / 100 $ pour économiser de l’argent.

Mais si vous êtes investi dans l’écosystème Apple, la mise à niveau de votre stockage iCloud peut être une meilleure option. Les prix du stockage iCloud seul sont de 1 $/mois pour 50 Go, 3 $/mois pour 200 Go et 10 $/mois pour 2 To.

Cependant, vous feriez peut-être mieux de regarder les offres Apple One qui incluent le stockage iCloud pour économiser de l’argent si vous utilisez d’autres services comme Apple Music, Apple Arcade, News+, TV+, etc.

Comment exporter des photos Google vers des photos iCloud

Comment télécharger votre bibliothèque Google Photos

Option 1 – télécharger toutes vos photos Google en une seule fois Vous pouvez vous rendre sur takeout.google.com pour télécharger une copie complète de votre bibliothèque Google Photos Pour simplement exporter des photos / vidéos, cliquez sur «Tout désélectionner» sur le côté droit Faites défiler ou faites glisser vers le bas, cochez la case à côté de Google Photos Allez tout en bas et choisissez “Étape suivante” Choisissez vos préférences pour l’exportation, y compris la fréquence, le type de fichier et la taille Cliquez ou appuyez sur “Créer une exportation” Vous verrez un “Progrès de l’exportation” message lorsque la demande a été soumise (notez que le processus peut prendre « des heures ou des jours » selon la taille de votre bibliothèque), recherchez un e-mail de Google pour savoir quand il est prêt Vous pouvez également laisser la page ouverte et vous verrez un bouton « Télécharger » lorsque l’export est prêt

Voici à quoi cela ressemble :

Option 2 – le meilleur pour télécharger du contenu spécifique de Google Photos

Vous pouvez également vous rendre sur photos.google.com sur n’importe quel ordinateur ou sur l’application Google Photos sur votre iPhone, iPad ou un autre appareil pour télécharger des photos et des vidéos. Cette option est pratique si vous souhaitez exporter des photos/vidéos limitées.

Mac/PC sur le Web

Sur le Web, rendez-vous sur photos.google.com et connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà Survolez les photos et cliquez sur l’icône de coche circulaire dans le coin supérieur gauche des images Vous pouvez tout sélectionner en sélectionnant les photos en haut à gauche dans votre bibliothèque et tout en maintenant la touche Maj enfoncée/glisser vers le bas de votre bibliothèque et en sélectionnant la dernière image/vidéo Maintenant, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Maj+D pour les télécharger, ou utilisez l’icône verticale à 3 points dans le coin supérieur droit et choisissez ” Télécharger”

Sur l’application iOS Google Photos

Ouvrez l’application Google Photos sur votre iPhone ou iPad Appuyez longuement sur une photo pour la sélectionner Vous pouvez appuyer longuement puis faire glisser pour sélectionner de nombreuses photos/vidéos ou utiliser l’icône en forme de cercle pour sélectionner le contenu par plage de dates Appuyez sur l’icône de partage à la en haut (carré avec flèche vers le haut) Choisissez « Partager sur… » en bas Maintenant, vous pouvez AirDrop vos photos/vidéos ou les envoyer à votre e-mail

Comment importer des photos iCloud

Maintenant que vous avez les photos/vidéos que vous souhaitez exporter depuis Google, voici comment les importer dans iCloud Photos.

Sur Mac Ouvrez l’application Photos sur votre Mac Vous pouvez faire glisser et déposer soit là-bas le téléchargement complet de Takeout depuis Google Photos ou un dossier de dossiers que vous avez téléchargé manuellement depuis photos.google.com ou l’application Cliquez sur Photos dans la barre de menu en haut de votre écran Maintenant, choisissez Préférence> iCloud> Assurez-vous que la case Photos iCloud est cochée afin que tout se synchronise avec votre iPhone et iPad (cela peut être vérifié en allant dans Paramètres> Photos> Photos iCloud sur ces appareils)

Une autre option en fonction du nombre de photos / vidéos que vous avez serait de les AirDrop de votre Mac vers votre iPhone ou iPad sur lequel iCloud Photos est activé. Depuis votre Mac, sélectionnez les photos > clic droit > Partager > AirDrop.

Sur le Web Sur le Web, rendez-vous sur icloud.com et connectez-vous Choisissez Photos Cliquez sur l’icône de nuage avec la flèche vers le haut pour télécharger des photos Avec la façon dont l’exportation Google Photos Takeout fonctionne, vous ne pouvez pas tout importer du téléchargement (il sépare tout photos/vidéos par date dans différents dossiers), vous devrez donc soit déplacer manuellement les éléments à importer via icloud.com, soit utiliser l’option de l’application Photos ci-dessus.



En savoir plus sur les tutoriels .:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :