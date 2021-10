Exposer la stratégie d’investissement de la Chine – The Financial Express

La Chine a importé des matières premières d’Afrique en accélérant l’exploitation minière, en résolvant les difficultés de transport, les infrastructures et les investissements logistiques. (Image représentative)

Par Surjith Karthikeyan

Un récent rapport d’US AidData révèle entre autres une « dette cachée » dans des projets de développement chinois d’une valeur de 843 milliards de dollars, soulignant les problèmes de mise en œuvre de l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI). Les investissements directs étrangers sortants (IDE) en provenance de Chine ont connu une baisse de 3% (selon le World Investment Report 2021) et une réduction des investissements publics (FMI World Economic Outlook 2021). Cela nécessite un examen de la stratégie d’IDE de la Chine au cours des 20 dernières années.

L’IDE est un investissement transfrontalier visant la gestion d’entreprise, la diversification des risques et l’amélioration de l’efficacité. Bien qu’il augmente la productivité et les opportunités d’emploi, ses avantages dépendent entre autres de facteurs tels que la qualité de la gouvernance, la distorsion des politiques, la stabilité des changes, les compétences en investissement, le blanchiment d’argent et les risques associés. L’IDE affluait généralement des pays avancés vers les pays en développement en raison des écarts technologiques et salariaux. Cependant, il a récemment connu une poussée des pays en développement, en particulier de la Chine, explorant de nouveaux moteurs de croissance, à savoir. haute technologie et marque précieuse. La Chine a mobilisé les IDE entrants en ouvrant ses villes côtières et ses ZES, en ciblant la fabrication orientée vers l’exportation dans les années 1990 et en se tournant vers le secteur des services après la création de l’Organisation mondiale du commerce en 2001, justifiée par son avantage comparatif en capital et en travail. Le soutien politique par le biais d’une réduction d’impôts, d’un traitement préférentiel sur les prêts, les terres, les licences, etc., a conduit à une réaffectation des usines vers les villes côtières (Hong Kong et Taiwan), une croissance économique rapide, un rendement élevé pour les investisseurs et une accumulation massive de réserves internationales. La stratégie d’IDE de la Chine a changé après la crise financière mondiale (GFC) en raison du ralentissement, de la faiblesse de la demande et de la faible croissance tirée par les exportations, résultant de la hausse des coûts de la main-d’œuvre et du capital. La contrainte de liquidité, associée à la baisse du prix des actifs et à l’augmentation du pouvoir d’achat des réserves internationales, l’a motivée à adopter l’OFDI. Le WIR 2016 le révèle comme l’un des plus gros investisseurs directs émetteurs en 2015 (127,6 milliards de dollars).

La Chine a promu l’IDE grâce à une expérience de gestion multinationale et le développement technologique par l’imitation et l’innovation. La Chine était alors également un acteur clé du commerce international, avec un tiers du commerce mondial de marchandises en 2011, disposant d’une plate-forme d’exportation efficace pour les produits manufacturés et d’une énorme demande d’importation de ressources naturelles. La Chine disposait d’une importante position nette d’avoirs extérieurs avec des biens d’équipement et des liquidités suffisants et une aide/prêt international et des lignes de crédit. Ainsi, la Chine a tiré parti de son succès sur le commerce international et la finance pour promouvoir l’IDE par le biais du regroupement, une stratégie de marketing pour vendre un groupe de produits/services sous forme de package. Le regroupement d’un produit vedette avec un nouveau a augmenté la part de marché, les ventes et l’efficacité de la Chine.

La Chine a importé des matières premières d’Afrique en accélérant l’exploitation minière, en résolvant les difficultés de transport, les infrastructures et les investissements logistiques. Il a identifié la pénurie de fonds du pays bénéficiaire et a facilité la fourniture de biens d’équipement, d’aide financière et de liquidités, de lignes de swap de devises bilatérales, etc. Le regroupement d’IDE avec le commerce et la finance a accru l’attractivité de la Chine pour ces pays. Des études révèlent une association positive du commerce et de la finance chinois avec son IDE, car leurs investissements ciblent stratégiquement les pays d’où la Chine importe des produits de base et exporte des produits manufacturés (Aizenman, Jinjarak et Zheng, 2018). Le soutien financier à ces pays renforce l’effet de regroupement. La relation positive entre le commerce et l’IDE est plus prononcée après GFC pour l’IDE dans les secteurs des ressources échangeables et des ressources naturelles.

La Chine a conclu des accords bilatéraux d’échange de devises après 2008, ciblant les économies émergentes par le biais de lignes de crédit, fournissant un tampon de liquidité, augmentant la résilience du système financier et renforçant la confiance des entreprises sur les deux marchés. Lorsque les pays hôtes sont confrontés à des contraintes de crédit, à des défis institutionnels et à la volatilité des prix des matières premières, la Chine a renforcé son pouvoir de marché en injectant des liquidités et en améliorant la stabilité. La fourniture de lignes de swap a amélioré l’efficacité du regroupement. La stratégie de l’OFDI est hétérogène entre les entreprises d’État chinoises (SOE) et les entreprises privées (POE). Grâce à un traitement préférentiel, le regroupement est rendu plus efficace pour les entreprises publiques, lorsqu’elles tirent parti du pouvoir de marché. Les liens politiques entre les entreprises publiques ont facilité le regroupement. Les POE ont plus d’opportunités de regroupement grâce à la fourniture de barrières plus faibles, lorsqu’ils traitent avec un gouvernement nationaliste, permettant de combiner flexibilité et motivation. Des études révèlent que les entreprises d’État dominaient avant la GFC, tandis que les entreprises d’État ont rattrapé leur retard après 2012.

À l’heure actuelle, les investissements étrangers directs en provenance de Chine s’élèvent à 133 milliards, conservant sa position de plus grand investisseur au monde (WIR 2021). La valeur des achats transfrontaliers de fusions et acquisitions par les multinationales chinoises a doublé, principalement en raison de transactions financières à Hong Kong. L’expansion continue de la BRI a également conduit à des sorties d’IDE résilientes en période de pandémie. Cependant, des rapports font état d’une grave crise de la dette en Chine, associée à un projet de défaut dans son secteur immobilier. De plus, les clauses de confidentialité inhabituelles des contrats OFDI chinois empêchent les emprunteurs de révéler même les termes ou l’existence de la dette. L’intensité de la crise sera cependant évidente dans les jours à venir.

