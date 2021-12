Exposer le système de croyances de l’« élite »

de Les humains sont libres :

L’élite croit qu’ils sont une forme plus avancée d’humain. Afin de justifier leur croyance, ils ont greffé les théories de l’évolution biologique de Darwin sur l’organisation sociale pour créer le darwinisme social. Au cours des siècles, ils ont appelé le public de diverses manières comme du bétail, des moutons et « son » (comme Platon l’a fait dans La République) et le darwinisme social n’est que l’expression moderne de cette attitude et de leur système de croyances élitiste. Sous ce système de croyances, seuls ceux qui ont prouvé leur valeur au cours de nombreuses générations de domination et de contrôle sont dignes d’entrer dans les cercles de haute « élite ».

L’élite à travers l’histoire, soutenant la croyance en sa propre supériorité sur le commun des mortels, a pratiqué le métissage entre elles. Ils le font pour préserver l’intelligence, l’amour du pouvoir et surtout la cruauté et la volonté de tuer au besoin. Ils le pratiquent encore aujourd’hui.

De plus, dans le même esprit, ils croient et pratiquent l’eugénisme sur le public pour contrôler la population et la rendre plus docile, contrôlée, stupide et conforme. Après avoir été exposée par les atrocités d’Hitler, l’élite est entrée dans la clandestinité – par exemple en renommant Eugenics Quarterly en Social Biology en 1969.

Ce n’est pas une croyance mais plutôt un fait qui donne à réfléchir qui doit être pris en compte lors de l’évaluation des valeurs et des actions de l’élite. Il est bien établi, comme le montre Andrew Lobaczewski dans son livre « Ponérologie politique » & espion de téléphone portable, que l’élite et ceux qui sont les plus capables de se hisser au sommet d’un système basé sur l’argent sont les psychopathes. Cela inclut les dirigeants de tous les centres de pouvoir, y compris les affaires et la politique. En tant que psychopathes, ils n’ont pas de conscience, de soif de pouvoir et de contrôle et sont littéralement capables de tout.

Les fins justifient les moyens

Parce que les élites croient vraiment que la fin justifie les moyens et qu’elles sont pour la plupart psychopathes, elles n’ont absolument aucun problème à mentir au public. Ceci est également connu comme l’éthique de la guerre où le seul acte moralement odieux est de perdre.

Mystère Religions / Occulte

Aussi difficile que cela puisse paraître, l’élite pratique une forme de religion païenne basée sur les religions des écoles à mystères de Sumer et de Babylone sous lesquelles elles cherchent à atteindre la divinité. Tout aussi importante est l’utilisation de la religion pour contrôler les masses et à cette fin, ils créent des religions exotériques (visibles) pour les masses tout en incorporant dans ces religions des significations ésotériques (cachées) que seuls ceux qui et éclairés, ou illuminés comme ils l’appellent, sont capable de comprendre. Par conséquent, les symboles anciens utilisés il y a des milliers d’années peuvent encore être vus dans la religion, les affaires et les médias aujourd’hui.

Le collectivisme comme contrôle social

Après avoir expérimenté pendant des centaines d’années différentes formes d’organisation sociale, l’élite a conclu que le collectivisme est la meilleure forme de contrôle social. Pour cette raison, et selon les Nations Unies, la Chine totalitaire est considérée comme l’État modèle pour l’avenir.

L’élite a longtemps considéré une population croissante comme une menace pour sa domination. Ils ont réalisé qu’un grand nombre de personnes finiront inévitablement par les renverser et les retirer du pouvoir. Ils sont particulièrement concernés par la classe moyenne dont l’intelligence et la capacité d’organisation en font la plus grande menace.

Par conséquent, l’élite projette de détruire la classe moyenne et de rendre tous les citoyens également pauvres et donc incapables de se rebeller. Comme écrit sur les Georgia Guidestones, ils veulent une population mondiale de seulement 500 millions. Cela signifie que plus de 7 milliards de personnes doivent mourir d’une manière ou d’une autre.

Planification multigénérationnelle

L’évolution de la société n’est pas quelque chose que l’élite peut laisser au hasard puisque la société pourrait évoluer de milliers de manières différentes et imprévisibles.

Si jamais ils permettaient cela, ils pourraient perdre leur contrôle et leur domination sur nous. Afin de maintenir leur position de minorité dominante, ils planifient des décennies voire des siècles à l’avance.

Révélation de la méthode

Les élites nous disent à travers leurs livres et leurs publications, leurs films et leurs communiqués de presse ce qu’elles font – c’est ce qu’on appelle la Révélation de la Méthode.

