Exposer les préjugés médiatiques est un argument de « mauvaise foi » ? 10z viral

L’arrogance des médias libéraux peut être mesurée par leur rejet de toutes les critiques conservatrices en tant qu’attaques de « mauvaise foi » contre la presse. Supposer que les critiques conservateurs sont des cyniques malhonnêtes et peu recommandables est un trope courant de Brian Stelter de CNN lorsque les journalistes libéraux s’embourbent dans un scandale.

Dans un podcast « minute universitaire » du 15 juin, Kevin Lerner, professeur à l’Université mariste, a explicitement défini l’ensemble du mouvement conservateur comme des critiques médiatiques de mauvaise foi.

“Ces attaques de mauvaise foi contre la presse ont commencé à augmenter plus récemment dans les années 1960 et 70, menées par un effort concerté entre journalistes et critiques conservateurs”, a expliqué Lerner. « Parallèlement aux efforts visant à créer un contrepoids conservateur à la presse grand public, ils se sont lancés dans des tentatives de délégitimer les organisations de presse traditionnelles en les décrivant comme irrémédiablement biaisées. Cette tension de critique de mauvaise foi est bien vivante aujourd’hui. »

Les critiques de « bonne foi », a-t-il insisté, sont « fondées sur le principe qu’une presse forte, indépendante, sensible aux besoins d’une citoyenneté engagée, est essentielle au fonctionnement d’une société démocratique ».

Il y a plusieurs défauts évidents dans cet argument.

Premièrement, les conservateurs ne considèrent pas les « anciennes organisations de presse » comme « indépendantes ». Ils ne sont pas les chiens de garde des deux parties. Ce sont les destructeurs féroces d’un parti et les défenseurs câlins de l’autre. Ils ne « répondent pas aux besoins » de tous les citoyens, mais aux besoins politiques d’un parti. Cet argument est en quelque sorte de « mauvaise foi », quelle que soit la preuve.

Deuxièmement, les conservateurs osent affirmer que la « presse » n’est pas synonyme de « presse grand public ». Le côté de Lerner implique toujours qu’il n’y a pas un média libéral et un média conservateur, mais un média grand public et un média extrême.

Troisièmement, critiquer les médias libéraux fait partie du « fonctionnement d’une société démocratique ». Nous voulons une presse dynamique, mais la critique médiatique n’est pas antidémocratique. Il définit la démocratie. Des libéraux comme Lerner pensent que la démocratie fonctionne mieux lorsque les « médias traditionnels » ne perdent jamais la confiance du public, quel que soit le type de piratage partisan qu’ils imposent au public.

Prenez la récente couverture réseau des lois sur l’intégrité du vote, que les démocrates méprisent, et surprenez ! Les réseaux « forts et indépendants » aussi.

Rich Noyes du Media Research Center a étudié ABC, CBS et NBC ont couvert les nouvelles du soir du 1er mars au 10 juin et ont identifié près de 52 minutes de temps d’antenne consacrés aux lois électorales des États parrainées par les républicains. Cela se compare à seulement 2 minutes et 40 secondes pour la législation fédérale parrainée par les démocrates appelée «For the People Act».

Ensuite, il y a le ton de ce reportage « d’actualité ». En tenant compte des déclarations des journalistes, des présentateurs et des sources non alignées (extraits sonores des électeurs et des experts), mais à l’exclusion des démocrates et des républicains identifiés, Noyes n’a trouvé que trois commentaires positifs sur les lois parrainées par les républicains contre 75 déclarations négatives.

Il était courant de qualifier ces lois de complot visant à « restreindre l’accès au vote ». Certains de ces reporters pourraient être qualifiés de « délégitimant » les républicains. “C’est la nouvelle loi électorale que beaucoup qualifient de raciste ce soir”, a déclaré Steve Osunsami d’ABC à propos de la loi géorgienne le 26 mars. “Les électeurs noirs et bruns crient qu’il s’agit de suppression des électeurs.”

Ce «crier» n’est pas traité comme un côté de l’argument, mais comme le côté droit de l’histoire, les forces héroïques s’organisant pour la démocratie et contre le «racisme systémique».

Les libéraux imaginent que les « anciens organismes de presse » ne doivent jamais être « délégitimés » en les qualifiant de partisans, même si ces « journalistes » cherchent à délégitimer tous les politiciens et critiques qu’ils veulent vaincre. Leur “presse indépendante” a cherché à délégitimer les républicains, la police, nos gardes-frontières, nos militaires, notre hymne national, voire le drapeau “déclencheur”.

Mais les libéraux insistent sur le fait que vous ne devez jamais délégitimer leurs bastions médiatiques. Vous ne devez jamais saper les sapeurs.