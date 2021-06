Exposition De La Hoya-Belfort pour le 11 septembre

La légende du ring Oscar De La Hoya, 48 ans, affrontera l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort lors d’une exposition en huit rounds le 11 septembre, probablement à Las Vegas. L’événement Triller PPV sera la première apparition du Golden Boy sur le ring depuis qu’il a affronté Manny Pacquiao en 2008. Belfort, 44 ans, a été vu pour la dernière fois lors d’un événement MMA en 2018.

Fait intéressant à la cote initiale de BetOnline.ag, De La Hoya est l’outsider !

Oscar De La Hoya 1/1

Vitor Belfort -140 (5/7)

Remarque : « Il s’agit d’un combat d’exposition. Le vainqueur ne sera qualifié que par KO, TKO, DQ en raison de l’arrestation de l’arbitre OU un vainqueur officiel par décision prise sur place. Si ça va loin et qu’il n’y a pas de gagnant officiel, tous les paris seront sans action.”

C’est officiel. Triller a confirmé aujourd’hui que l’ancien champion du monde Oscar De La Hoya reviendra sur le ring pour affronter l’ancienne superstar de l’UFC Vitor Belfort le 11 septembre à Las Vegas.

Oscar de la hoya : «Je suis prêt à retourner sur le ring et je suis fier de faire partie de Triller et Verzuz et de leur modèle révolutionnaire de réinvention du business de la boxe en tant que divertissement à quatre quadrants. Je n’ai que le plus grand respect pour un champion comme Vitor Belfort alors que nous montrons au monde ce qu’est la boxe de haut niveau. Il était extrêmement important pour moi que mon retour ait lieu à cette date, car cela représente un moment si important de l’histoire pour moi, mes fans et la culture mondiale. C’est beaucoup plus grand que moi et cet événement, pour tous ceux qui ont des liens ou des racines au Mexique ».

Vitor Belfort : «Ce sera un plaisir de représenter à nouveau le MMA, cette fois sur le ring contre l’un des plus grands noms de l’histoire de la boxe. Ce sera une guerre à ne pas manquer et un combat dont mes enfants parleront. C’est sûr d’entrer dans l’histoire des sports de combat. »