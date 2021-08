This Is The Modern World, la plus grande exposition de souvenirs de Paul Weller couvrant deux décennies de sa carrière, aura lieu à Brighton, sur la côte sud de l’Angleterre, à l’été 2022.

La collection sera exposée dans un lieu éphémère à Valley Gardens, St Peter’s Place, du 29 juillet au 2 septembre. L’événement est produit par AGMP et parrainé par Visit Brighton. La ville a des liens étroits avec le passé de Weller, notamment car elle figurait sur la couverture de La confiture‘s Fils de réglage album, et a accueilli le dernier concert du groupe au Brighton Centre, en décembre 1982.

This Is The Modern World est organisée par la sœur de Weller, Nicky, qui dirigeait auparavant le fan club de The Jam. La vaste collection comprendra du matériel rare, pour la plupart inédit, et des souvenirs de fans. L’exposition sera complétée par des performances de groupes de l’ère du renouveau mod, des projections de films, des questions-réponses et des visites guidées. L’emplacement comprendra un bar et une rue modernistes et des aliments d’origine locale.

Le matériel de l’événement a été partagé à partir des archives personnelles de Weller, de sa famille et de ses fans dans le monde entier, des anciens camarades du groupe Jam Bruce Foxton et Rick Buckler, et de la famille Weller, ainsi que Mick Talbot et Steve White du groupe formé par le leader après il a terminé The Jam, Le Conseil des Styles.

Les articles exposés, documentant une ère de culture de la jeunesse underground telle qu’elle a alimenté le vaste succès grand public du groupe, comprendront des paroles manuscrites, des tenues de scène originales, des photographies personnelles, des séquences rares, des clips musicaux inédits, des premiers albums, des lettres, des cartes postales, des affiches, des fanzines , et des instruments de The Jam et The Style Council.

« Nous voulons que les fans soient impliqués »

“Nous voulons que les fans soient impliqués dans cette exposition”, déclare Nicky Weller, “et qu’ils incluent leurs souvenirs et objets spéciaux des jours The Jam et organiseront une nouvelle zone de l’exposition pour les présenter. Toute personne intéressée, veuillez nous contacter avec des photos de ce que vous souhaitez inclure dans l’exposition – thisisthemodernworld@agmp.co.uk.

Les fans pourront se promener dans une réplique d’une station de métro du métro de Londres pour voir les années de formation du groupe dans la salle Stanley Road, avec les propres livres scolaires de Weller et des photos de famille d’archives. Chaque salle présentera des souvenirs de chaque année de la carrière du groupe, y compris une collection de vinyles exhaustive, Paul’s Whaaam! guitare, vêtements mod et scooters Jam personnalisés.

Le design s’appuiera sur les illustrations des albums du groupe et comprendra des graphismes originaux du célèbre artiste Anthony Burrill et des images exclusives des archives du photographe Martyn Goddard.

Des éléments de l’exposition ont été présentés à plus petite échelle à Somerset House à Londres en 2015 et au Cunard Building à Liverpool en 2016. La collection s’est élargie au fil des ans, grâce aux généreuses contributions des fans et des collectionneurs du monde entier.

“Si vous êtes un fan de Paul Weller, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, si vous n’êtes pas un fan, c’est toujours intéressant du point de vue de l’histoire sociale”, explique Nicky. « Si vous êtes juste un fan de musique, c’est juste une exposition amusante et bruyante.

“Je suis tellement excité que nous emmenions This Is The Modern World à Brighton [next] année avec la plus grande collection de souvenirs Jam exposés, à quelques pas du dernier concert en direct au Brighton Centre, il y a quarante ans en 1982. Accédez à la page de l’événement Visit Brighton pour plus d’informations.

