Exposition du “vétéran” Carlos Alcaraz

06/03/2021

Le à 20:46 CEST

Son visage d’enfant et même un corps encore en développement trahissent son âge, 18 ans il y a tout juste un mois, mais Carlos Alcaraz semble être un vétéran en piste même s’il a un vétéran devant lui, c’est bien, comme le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 29 ans et cinq titres ATP à son palmarès.

Alcaraz était de loin supérieur à son rival qui a gagné 6-4, 6-2 et 6-4 après un match où le joueur de tennis murcien a montré qu’il était venu pour rester. Enfin devant un public nombreux dans les tribunes, Alcaraz n’a pas dévié d’un iota du programme qu’il s’était établi dans sa tête pour affronter le second tour. Très sérieux et posé sur la piste, il n’a pas laissé le choix à Basilashvili, qui petit à petit sombrait moralement en voyant qu’un « gosse » nouveau venu sur le circuit le battait. Il avait même besoin de soins médicaux car il fut un temps où il ne pouvait pas bien voir.

Peut-être qu’il pensait que ce qui se passait de l’autre côté du terrain était des hallucinations, mais non, c’était une réalité appelée Carlos Alcaraz qui jouait le jeu avec un énorme vétéran sauvant des balles de break ou réussissant à briser le service de son rival basé sur des as , avec revers croisé, parallèle, gauche, avec entraînements à la ligne … des ressources infinies au désespoir du Géorgien, numéro 31 au classement ATP.Avec son poing levé et le “allons-y” célébrant les points “à la Nadal” et pointant la tête dans les moments délicats, forgeait son triomphe. Force, tennis et tête, beaucoup de tête c’est ce que ce garçon a, au visage sérieux, autant que le tennis qu’il déploie à travers sa raquette.

Précocité d’une nouvelle étoile

Ils ne veulent pas être comparés à Rafa Nadal, mais c’est inévitable. Il n’est ni gaucher, ni baléare, et il ne joue pas non plus le même tennis… mais son attitude, son agressivité, sa répartition des coups et sa mentalité sont très similaires. L’idole a marqué le chemin d’un élève qui arrive avec une leçon bien apprise. De momento ya está en tercera ronda de Roland Garros y se convierte en el jugador más joven en conseguirlo desde Andrei Medvedev en 1992 y en el más joven en una tercera ronda de un Grand Slam desde Nadal en 2004. Sin duda definitivamente hoy ha nacido una Etoile.