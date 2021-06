Exposition Oliveira avec public

06/06/2021 à 17:48 CEST

Grand spectacle, grande carrière, grand triomphe (inattendu) des Portugais Miguel Oliveira (KTM), qui a célébré sa première victoire de l’année, sur le Circuit de Catalunya, recueillant enfin un drapeau portugais parmi les 19 352 spectateurs venus à Montmeló pour assister au Grand Prix de Catalogne, auquel le Français est resté. Fabio Quartararo (Yamaha), autre héros du jour, en tant que leader du championnat du monde car, malgré sa troisième place aujourd’hui, il a été relégué à la quatrième place pour avoir sauvé en tirant une ‘chicane’ au moment où son singe a été ouvert et il a perdu la protection thoracique portée par les pilotes. Oliveira, qui s’est battu jusqu’au bout avec les Français Jean zarco (Ducati), venu de dos, était accompagné sur le podium des deux ‘Desmosedici’ de son compatriote et de l’Australien Jack Miller.

Le domaine de Oliveira, qui avait en catalan Dani Pedrosa, présent à Montmeló, son écuyer lorsqu’il s’agit d’améliorer, en pratique privée, cette KTM, qui a déjà gagné l’année dernière, était totale et bien que le ‘diable« Il était là pour gagner la course, la vérité est que le choix du pneu avant, qui s’est beaucoup détérioré et ce problème sur le podium, a empêché le Français de se battre pour la victoire. Ce qui est certain, c’est que Oliveira, déjà pilote et mousquetaire de premier plan des « rois », a su résister, non seulement au rythme, mais à la pression qu’il exerçait Quartararo et les deux Ducati.

Alors que les idoles aiment Marc Marquez (Honda), qui se battait dur pour entrer dans le top-5, ce qu’il aurait pu atteindre, et Valentino Rossi (Yamaha), sont allés au sol (c’est la troisième chute consécutive de MM93 : Le Mans, Mugello et Barcelone) , Oliveira Cela a montré qu’après un mauvais départ, la marque autrichienne de KTM s’est lancée dans la lutte avec Yamaha et Ducati pour les places sur le podium. Oliveira est le quatrième vainqueur de la saison : Fabio Quartararo (Doha, Portugal et Italie), Maverick Viñales (Qatar) et Jack Miller (Jerez et France). Quartararo reste leader de la Coupe du Monde des Pilotes, avec désormais 17 points d’avance sur Zarco.

« C’est difficile d’exprimer ce que je ressens, je pense que c’était l’une de mes trois meilleures courses, car la gestion des pneus a été très difficile. Quand Fabio m’a dépassé je me suis dit ‘ne sois pas nerveux, tu auras ton moment’ et, oui, j’ai pu le doubler au bout de la ligne droite, tout de suite, et avec les gens dans les tribunes j’ai pu pour profiter de tous les tours & rdquor;, a-t-il souligné Oliveira.

La course, bien sûr, a une fois de plus montré que Montmeló, Barcelone, ​​Catalogne, ont besoin d’un tel spectacle, d’où le nouveau « ministre » des affaires et du travail, Roger torrent, a eu, hier, le premier contact avec Carmelo Ezpeleta, responsable du Championnat du Monde et homme, nous ne devons jamais oublier ce détail, qui n’était pas seulement derrière la construction du Circuit mais aussi, tout d’abord, osé nommer un GP d’un Championnat du Monde aussi populaire que la Catalogne, si grand, avec autant d’image que la moto. Et, oui, bien que le contrat MotoGP avec Montmeló soit déjà conclu, tout semble indiquer que nous continuerons à avoir un grand prix dans les années à venir. Et la présence de 19 352 spectateurs montre que les gens sont d’humeur à courir.