Exposition Quartararo et podium historique d’Aleix Espargaró

29/08/2021 à 16h14 CEST

Affichage de Français Fabio Quartararo (Yamaha) dans le mythique et populaire circuit de pierre d’argent, Angleterre, un ancien aérodrome, où il a non seulement gagné mais a réussi à donner, presque, un coup définitif au Championnat du monde MotoGP bien il est placé avec 65 points avantage sur son poursuivant le plus immédiat qui est désormais le Majorquin Joan Mir (Suzuki). Le “Diable” a dominé un grand prix, du début à la fin, dans lequel le spectaculaire et vétéran Aleix Espargaró, 32 ans, a enfin décerné un podium à Aprilia dans la catégorie reine du motocyclisme mondial avec sa troisième place après Alex Rins (Suzuki), qui a terminé deuxième. Le ‘Diablo’ de 22 ans compte désormais cinq victoires (Doha, Portugal, Italie, Hollande et Angleterre) en route vers son premier titre mondial.

Le ‘Diable’, presque champion

La course, qui a commencé comme commandé par le Catalan Pol Espargaró (Honda), parti de la ‘pole’, s’est aussitôt fait rattraper par Quartararo, brillant tout le week-end, tandis que Marc Marquez (Honda), qui avait l’air d’un candidat clair pour le podium, est entré en collision dans un coin droit avec Jorge Martin (Ducati), les deux allant au sol.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

A partir de là, la course a été une exposition de Quartararo, une formidable ascension de Rins, qu’il a déjà remportée il y a quelques années à Silverstone et, bien sûr, un héroïsme de la part du plus grand des Espargaró, qui avait déjà de nombreux grands annonçant qu’un de ces jours, aujourd’hui par exemple, dans le berceau du monde automobile, l’Angleterre, allait donner à Aprilia, marque championne en 125cc et 250cc, le podium qu’elle méritait et combien d’enthousiasme et de travail ont signifié pour la marque Noale.

La vérité est que tandis que Quartararo et Rins ont piloté sereinement et efficacement l’or et l’argent à Silverstone, Jack Miller (grand échec de Ducati en Angleterre), a rendu les choses très difficiles pour Aleix Espargaró, qui a été contraint de se battre, de manière incroyable, pour conserver la troisième case du podium puisque l’Australien, vainqueur à Jerez et au Mans, lui a grandement compliqué ce bronze, en le battant à cinq virages de la ligne d’arrivée, mais le coureur de Granollers a pu regagner cette troisième place privilégiée, qui, bien sûr, a le goût de la victoire. “Quand vous chérissez votre rêve et celui de votre usine”, a déclaré Aleix, “vous ne pouvez pas le perdre dans le dernier tour.”

La famille heureuse

«Cette victoire est pour ma femme, Laura, car grâce à elle je suis là, puisque c’est elle qui a enduré mon travail acharné jusqu’à obtenir pour Aprilia le podium que nous luttons et rêvons depuis de nombreuses années & rdquor;a commenté Aleix, euphorique, après avoir enlacé ses deux fils, également présents sur la piste anglaise. « J’ai toujours cru en ce projet, j’ai toujours fait confiance au travail d’Aprilia et voici les résultats, bien que je ne sois pas satisfait de cela, je veux plus et je peux dire que j’avais plus de rythme et que j’aurais pu aspirer à plus, mais cela podium est magnifique et le prix que nous recherchions tous. J’insiste, j’en veux plus et on va continuer dans le combat & rdquor;.