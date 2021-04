Exposition sur Hulu est une émission de télé-réalité Galaxy S21 Ultra

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Une nouvelle émission de télé-réalité appelée Exposure on Hulu sera centrée entièrement autour du Samsung Galaxy S21 Ultra.Les concurrents de l’émission testeront leurs compétences en photographie en utilisant uniquement le téléphone, avec une personne rentrant à la maison gagnante.Samsung a créé la série en partenariat avec Will et Groupe de médias de Jada Pinkett Smith connu sous le nom de Westbrook Media.

Récemment, Samsung s’est associé à The Tonight Show avec Jimmy Fallon sur un pseudo festival de films. L’événement a vu des cinéastes en herbe soumettre des courts métrages entièrement tournés sur un Samsung Galaxy S21 Ultra. Vous pouvez voir tous ces films ici.

Maintenant, il semble que Samsung soit prêt à faire passer cette idée à la prochaine étape logique: une émission de télé-réalité complète. C’est exactement ce que sera la nouvelle émission Exposure on Hulu (via The Hollywood Reporter et avec une pointe de chapeau à Android Police).

Dans Exposure, les photographes participeront à des défis de photographie contre d’autres concurrents. Cependant, les candidats devront utiliser un Galaxy S21 Ultra pour tous ces défis.

Si cela ressemble à une publicité déguisée en émission de télévision, c’est parce que c’est un peu le cas. Samsung a créé Exposure en partenariat avec une société appelée Westbrook Media, qui appartient au couple de pouvoir hollywoodien Will et Jada Pinkett Smith. Exposure on Hulu sera la première de nombreuses nouvelles séries sur le réseau de streaming qui se connecteront directement aux marques et aux produits. C’est ce qu’on appelle le «divertissement de marque».

De toute évidence, vous pouvez vous attendre à ce que presque toutes les photos / vidéos prises pour le spectacle soient assez formidables. Après tout, pourquoi Samsung paierait-il pour une émission entière uniquement pour afficher des images de mauvaise qualité? En tant que tel, Exposure on Hulu pourrait être amusant, mais nous devrons prendre la sortie des concurrents avec un énorme grain de sel.

Vous pourrez diffuser Exposure à partir du 26 avril. Pour en savoir plus sur Hulu, lisez notre guide complet ici.