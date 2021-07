Express Adda : les citoyens peuvent interroger le gouvernement mais ne peuvent pas se faire justice, déclare le CM de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath

Le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath en conversation avec Anant Goenka, directeur exécutif, The Indian Express Group et Ravish Tiwari, chef du bureau national et rédacteur politique, The Indian Express

Lors de l’e.Adda la semaine dernière, le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath a parlé des quatre années de son gouvernement, de la deuxième vague de Covid-19 et de l’utilisation de la loi sur la sécurité nationale (NSA) dans l’État.

Sur sa feuille de route pour l’Uttar Pradesh

L’Uttar Pradesh est le plus grand État par la population du pays, par conséquent, naturellement, nos défis sont également importants. Nous avons fait face à ces défis de taille avec robustesse et aujourd’hui, les résultats sont devant nous. Vous avez tous vu le genre d’état dont nous avions hérité. Il y a environ quatre ans et demi, ce que le pays et le monde pensaient de UP, je ne pense pas que cela soit caché à aucun d’entre vous. Mais je suis certain que ces hypothèses sur UP ont changé maintenant. En 2016, il se classait au 16e rang sur la liste de la « facilité de faire des affaires », aujourd’hui au deuxième rang. L’économie de l’État était sixième dans le pays, aujourd’hui elle est deuxième. Nous avons préparé une feuille de route et suivons la vision du premier ministre et je suis sûr que cela fera de nous l’économie numéro 1 au pays.

Sur la gestion de la deuxième vague de Covid-19

Nous avons commencé avec zéro test et maintenant, nous effectuons environ quatre tests lakh chaque jour. Les gens ont répandu beaucoup de désinformation sur la deuxième vague. Ils ont dit que Covid-19 était hors de contrôle dans UP. Les gens disaient que le virus s’était propagé à cause des élections du panchayat mais nous avons cependant précisé que les élections avaient eu lieu parce que la Haute Cour d’Allahabad avait décrété. Il y a eu des histoires de corps flottant à Ganga et Yamuna même lorsque les gens qui vivent le long des rivières ont expliqué qu’enterrer les corps et/ou les immerger était leur coutume. Mais personne n’était prêt à en parler. De nombreux experts avaient déclaré que l’UP aurait un désastre sur les mains d’ici la fin du mois de mai. Nous sommes aujourd’hui le 23 juin et nous n’avons détecté que 208 nouveaux cas positifs. Il a été prédit que d’ici la fin mai et juin, il y aura plus de trois lakhs par jour de nouveaux cas à UP. L’État ne compte aujourd’hui que 3 666 cas actifs.

Sur le manque de communication de la direction lors de la deuxième vague

Le Premier ministre s’était entretenu avec les ministres en chef le 21 mars 2020 et depuis, chaque semaine par visioconférence hebdomadaire ou par téléphone. Il s’est également adressé au grand public. Malgré tout cela, si quelqu’un dit qu’il y a une absence de dialogue, j’ai l’impression que c’est pour cacher ses propres lacunes.

Sur la question de savoir si les décès de Covid-19 ont été sous-déclarés

Dites-moi une chose, les décès non-Covid ont-ils complètement cessé? Je pense que ce problème de chiffres sous-déclarés est faux… Il peut y avoir de nombreuses raisons pour les décès. Cacher les chiffres de la mort est un péché en soi. Mais la question est, alors que nous luttons contre la pandémie, que faisons-nous? Rassurons-nous et encourageons-nous le public, ou répandons-nous la panique et la peur parmi eux ?

Sur la tenue de la Kumbh Mela

Cela a été dit aussi pour les élections. Quelqu’un a dit que la Commission électorale devrait être pendue. Je veux vous demander, est-ce que Delhi et Maharashtra ont eu des élections ? Y avait-il du Kumbh dans ces états ? Nous devons nous renseigner davantage sur la souche particulière du virus qui était si virulente et infectieuse. Nous devons accepter cette vérité. Si nous commençons à jouer avec la foi et à cibler les institutions constitutionnelles, ce sera une injustice. Il s’agit d’une pandémie, l’une des plus importantes de ce siècle, et nous devons la combattre ensemble. Notre PM nous conduit dans ce combat. Nous devons être responsables et y participer collectivement.

Sur les réformes du travail

Le bien-être de l’industrie est directement lié au bien-être de la main-d’œuvre. Je ne pense pas qu’il y ait un problème dans les réformes du travail tant que nous protégeons les droits des travailleurs en vertu des lois du travail. Nous ne pouvons pas profiter aux travailleurs en fermant des industries. Nous devons les protéger, tout en modernisant les industries.

Sur l’utilisation de la loi sur la sécurité nationale contre les citoyens

Les organismes locaux chargés de l’application de la loi n’ont enregistré des poursuites que contre ceux qui ont fait justice. C’est parce que nous avons pris de telles décisions que l’UP n’a pas eu d’émeutes dans un passé récent. Regardez quel genre d’activités ont eu lieu pendant les manifestations anti-CAA. Tout le monde a droit à un recours juridique et chaque citoyen a le droit d’interroger le gouvernement sur sa sécurité. Mais personne ne peut se faire justice.

Sur le dépôt de dossiers de sédition contre des journalistes

Ce n’est pas ce que nous voulons, mais si quelqu’un diffuse délibérément de fausses nouvelles, de la haine communautaire et encourage l’anarchie en cours de route, nous souhaitons agir et empêcher une émeute qui nuirait aux personnes et aux infrastructures. Nous souhaitons démasquer ces personnes. La sécurité de 24 crores de citoyens est une priorité et nous nous y engageons.

Sur l’invocation constante du « djihad de l’amour »

La Haute Cour du Kerala a également fait des déclarations à ce sujet en 2009, où elle a déclaré que « le jihad d’amour » est un moyen de faire de l’État un État islamique. La Haute Cour du Karnataka a également rendu un jugement. Nous avons présenté tous les faits et preuves à la cour sur la façon dont certaines conspirations étaient en cours. Nous analysons quotidiennement les données qui nous parviennent concernant la loi et l’ordre et examinons les choses au niveau du district.

Avons-nous oublié l’incident de Meerut, où un individu nommé Abdullah devient Amit, prend au piège une fille hindoue, l’épouse, prend tous ses biens et la tue ainsi que sa fille ? Nous avons vu environ 100 incidents de ce type dans tous les districts. Nous avons organisé des équipes pour enquêter sur ceux qui financent de tels incidents. Pour éviter des émeutes et un sentiment d’insécurité, nous avons ressenti le besoin d’une loi stricte. Nous avons obtenu l’ordonnance et, plus tard, nous en avons fait une loi. C’est applicable à tout le monde, pas seulement à une communauté. Il s’appliquera à quiconque enfreint la loi.

