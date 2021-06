Express Adda | Les partis régionaux ne peuvent pas s’unir contre le BJP car les États se font concurrence : Assam CM Himanta Biswa Sarma

Ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma

Lors d’un e.Adda qui s’est tenu récemment, le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a parlé des relations Centre-État, des personnes exclues par le Registre national des citoyens et des raisons pour lesquelles il soutient la loi sur la citoyenneté (amendement).

Sur la façon dont le défi Covid aurait pu être mieux relevé

D’un côté, évidemment, tout le monde veut contenir et combattre Covid mais en même temps, ils veulent aussi essayer d’attaquer Modi. Ils ont un double agenda : contenir Covid et contenir Modi. Je pense que l’Inde aurait dû lutter collectivement contre Covid. La bataille du Covid n’aurait pas dû être bipartite.

Sur son ascension fulgurante et son succès dans le Modi BJP

Sonowal (ancien ministre en chef de l’Assam Sarbananda Sonowal) et moi sommes venus d’autres partis au BJP. Nous avons eu la chance d’avoir l’opportunité de travailler directement sous la direction du premier ministre et avec Amit Shah. Parce que tous les deux nous ont guidés, je pense que nous sommes immédiatement entrés dans la famille idéologique et aujourd’hui personne ne nous considère comme des étrangers. Ils nous ont acceptés et nous avons pu nous élever.

Sur la question de savoir si l’alternative au BJP vient désormais des partis régionaux

Je pense que c’est la plus grande réussite de M. Modi que maintenant les libéraux disent que le Congrès n’est plus une alternative, les partis régionaux le sont. Mais les partis régionaux créant une alternative nationale ne seront jamais possibles parce que les États se font concurrence. Le Bengale et le Bihar ne peuvent pas se réunir, le Bengale et l’Assam ne peuvent pas se réunir et même si vous le faites, il y aura un conflit. Le rapprochement des partis régionaux ne peut donc pas faire taire la puissance du BJP au niveau national.

Sur sa rencontre désormais célèbre avec Rahul Gandhi

Nous sommes allés rencontrer Rahul Gandhi… les élections approchaient. Mais pendant la réunion, j’ai vu que Rahul n’était pas intéressé par la réunion. Il était occupé à jouer avec son chien Piddi. On nous a servi du thé et des biscuits, et le chien a pris un biscuit dans l’assiette. Je pensais que quelqu’un emporterait cette assiette mais j’ai vu tout le monde en prendre des biscuits. Je n’étais pas un visiteur fréquent alors j’ai réalisé que cela devait être normal pour tout le monde ici. Ce jour-là, j’ai réalisé que ça suffisait. Mais cela dit, je lui en suis reconnaissant. Si je suis dans cette position aujourd’hui, c’est aussi à cause de cette fameuse réunion et du fait que Rahul Gandhi n’a pas apprécié que je sois dans le parti du Congrès.

Sur la question de savoir si le Congrès a besoin des Gandhis

Je dirai que les Gandhis ont survécu à leur utilité. Je suis sûr qu’à un moment donné, Sonia Gandhi a été nécessaire pour unir le parti. Mais aujourd’hui, l’Inde a changé. Je ne pense pas que les Gandhis puissent servir le Congrès maintenant. Chaque empire doit tomber à un moment donné.

Sur la question de savoir si le BJP a un culte Modi au sommet

La culture du BJP est enracinée dans la base indienne. Alors quoi qu’on dise de M. Modi, ce n’est pas une secte, c’est une figure paternelle. Il n’y a aucune similitude entre les Gandhis et Modi.

L’un veut autonomiser sa famille, un autre veut autonomiser la jeune génération indienne.

Sur le NRC et le sort des exclus

En 2005, le Dr Manmohan Singh avait parlé à la direction de l’AASU (All Assam Students’ Union) et était parvenu à la conclusion que l’Assam avait besoin d’un NRC. Maintenant NRC a été fait mais entre-temps nous avons remarqué que certaines manipulations avaient eu lieu. Ce que nous exigeons, c’est qu’une vérification de 20 % ait lieu dans le district frontalier et qu’une re-vérification de 10 % ait lieu dans le centre. Aujourd’hui, il a exclu 19 lakh personnes… un tribunal pour étrangers a été mis en place. Les gens vont maintenant s’adresser à ce tribunal et ils établiront qu’ils sont citoyens indiens. Après cela, nous devons en discuter avec le gouvernement du Bangladesh et nous devons essayer de les renvoyer. Mais si ce n’est pas possible, au moins les priver du droit de vote.

Sur la Loi sur la citoyenneté (modification)

CAA ne fait que s’acquitter de votre responsabilité historique. Il ne faut pas le voir dans un cadre communal. CAA est juste un agenda que vous devez terminer. Le Congrès lors de la partition aurait dû clairement indiquer qu’il y a une population hindoue avec vous dont vous devriez vous occuper et si vous ne le faites pas, ils obtiendront automatiquement la citoyenneté indienne. Je pense que nos musulmans indiens auraient dû être généreux. Ils auraient dû dire que oui, s’ils sont torturés, s’ils sont persécutés, ramenons-les en Inde.

Sur la discrimination à l’encontre des réfugiés en raison de la religion

Un musulman peut-il dire que j’ai été persécuté pour des raisons religieuses au Pakistan, au Bangladesh ? Les réfugiés musulmans sont venus en Inde pour des raisons économiques. L’Inde a une responsabilité historique, constitutionnelle et juridique envers les minorités du Pakistan et du Bangladesh.

Sur son commentaire pendant la campagne qu’il ne voulait pas de votes minoritaires

Nous avons mis en place des programmes d’aide sociale maximale dans les zones où vivent les « 35 % » (minorités). Nous avons entrepris la construction de 8 maisons lakh pour les musulmans en Assam. Des routes, des bâtiments, des collèges, établissement après établissement sont construits dans les zones où ils vivent. Mais en tant que personne politique, je sais que je n’obtiendrai pas mon vote à partir de là. Donc, si je suis un peu réaliste et si je concentre mes ressources là où j’obtiendrai des voix, qu’est-ce qui ne va pas là-dedans ? Mais aujourd’hui, en tant que ministre en chef, si vous me demandez si je vais travailler pour ces 35 % ou non, je répondrai « oui, je vais travailler de plus en plus pour le bien-être de ces 35 % ». Mais en tant que BJP (politicien), pourquoi vais-je aller chercher des votes là où je suis convaincu à 100% que je n’obtiendrai même pas un seul vote ?

Pour une version plus longue, allez sur www.indianexpress.com

Les invités éminents qui ont participé à l’e.Adda comprennent Martin Strandgaard, chef de mission adjoint, ministère des Affaires étrangères du Danemark ; Swati Piramal, vice-président, Piramal Enterprises ; Kedar Upadhye, directeur financier mondial, Cipla Ltd ; OP Mishra, co-commissaire, police de Delhi ; Ashok Taneja, directeur général et mentor en chef, Shriram Pistons & Rings Ltd ; Meenakshi Gopinath, président, Centre de recherche sur les politiques; Sunil Parekh, chef des affaires d’entreprise, groupe Zydus Cadila ; Prabhat Pani, conseiller principal, Tata Trusts ; Dr YK Alagh, vice-président et professeur émérite, Sardar Patel Institute of Economic And Social Research ; Arvind Paranjpye, directeur, Planétarium Nehru ; Sanjay Bhutani, directeur général — Inde et SAARC, Bausch & Lomb India Pvt Ltd ; Gurdeep Singh, président, Kloeckner Pentaplast India Ltd ; Arvind Sahay, professeur, Institut indien de gestion d’Ahmedabad ; Kiran Khalap, directeur général et cofondateur, Chlorophylle ; Ajit Gulabchand, président et directeur général, HCC Ltd ; Karni Singh Bhada, chef des affaires d’entreprise, ACC Ltd ; Dharmakirti Joshi, économiste en chef, CRISIL ; Nalini Singh, directrice, Tvlive India Pvt Ltd ; Pravir Krishna, MD, TRIFED, ministère des Affaires tribales ; Sevanti Ninan, chroniqueur.

