Express e-Adda: Je ne crois pas à cette affaire de religion ou de régionalisme, déclare le capitaine Amarinder Singh du Pendjab CM

Le ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh

Sur la contestation des élections à nouveau

Avant les élections, j’avais dit que ce serait mon dernier, mais ce ne sera pas mon dernier mandat, tant que je n’aurai pas pu sortir le Pendjab des bois, ce qui, je pense, est mon devoir. Et pas seulement mon devoir, c’est aussi mon amour pour mon état. J’ai démissionné deux fois du Parlement pour être avec mon État. Je fais de la politique depuis 52 ans et je m’intéresse beaucoup à faire ce que je peux pour nous sortir de ce gâchis – qu’il s’agisse d’un gâchis industriel ou agricole.

Sur les nouvelles lois agricoles

Nous avons un système d’arhtiya au Pendjab, qui fonctionne depuis 100 ans. Dans ce système, les commissionnaires sont là, les agriculteurs sont là et ils ont une relation entre eux. Le fermier va toujours chez les hommes arhtiya et prend tout ce dont il a besoin pour un mariage, une urgence sanitaire ou d’autres problèmes. Donc, c’est un système qui a fonctionné. Pourquoi vous dérangez-vous avec ce système? Deuxièmement, lorsque le Pendjab a contribué depuis 1967 – nous sommes 2% et nous contribuons à 40% à la réserve alimentaire du pays – lorsque vous faites des lois, vous devez consulter les gens qui y participent. Or, dans ce cas, nous n’avons pas du tout été consultés.

Vers où se dirigent les protestations des agriculteurs

Les agriculteurs sont soutenus par tout le monde au Pendjab. Il y a environ 13 000 villages, et chaque village a contribué… Pourquoi? Parce qu’ils se rendent compte que s’ils voient ce qui se passe, ce sera la fin du caractère lucratif de la communauté agricole au Pendjab. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement laisser les choses continuer? Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a été si rigide à ce sujet.

Sur la question de savoir si un chemin intermédiaire est encore possible

Chaque bataille, chaque guerre doit se terminer par un accord, qu’il s’agisse de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit par des désaccords entre entreprises ou ailleurs. Donc, vous devez vous asseoir et le résoudre. Et c’est au gouvernement d’en venir là parce que ce sont eux qui ont créé le projet de loi.

Sur le point de savoir s’il craint qu’une frange de la ligne dure au Pendjab puisse être excitée

C’est quelque chose qui peut toujours arriver. Je l’ai vu se produire, 52 ans, c’est long en politique, et j’ai traversé la période (Operation) Blue Star, j’ai traversé la période post-Blue Star, j’ai traversé la période où mon ministre en chef (Beant Singh) a été assassiné. J’ai été par la suite dans l’autre période, ça a presque recommencé, si nous avions recommencé à creuser le canal SYL (Sutlej-Yamuna Link). J’ai une frontière de 600 milles, juste d’Akhnoor à Fazilka, avec le Pendjab, avec le Pakistan, et ils ont maintenant un libre accès. Auparavant, il s’agissait de creuser des tunnels sous le câble ou de traverser la rivière, maintenant vous avez des drones, et ceux-ci augmenteront en capacité. Pour le moment, ils sont petits, ils deviendront plus grands, et puis, il y aura d’autres choses. Donc, c’est pourquoi je suis allé voir le ministre de l’Intérieur et lui ai parlé et j’ai dit, vous devez trouver un système pour faire tomber ces drones.

Sur la laïcité et le nationalisme

L’Inde est une démocratie depuis longtemps. L’autre jour, quand quelqu’un a dit que «Haryana réserve tellement pour Haryanvis, et Uttarakhand réserve tellement pour eux, et l’Himachal Pradesh est tellement pour Himachalis», j’ai dit, je suis indien, je suis pour tous les Indiens. Je ne crois pas à cette affaire de religion ou de régionalisme. Comment ce pays grandira-t-il si vous commencez à parler comme ça?

Sur la crise au Congrès

Nous avons clairement indiqué qu’après les élections, le Congrès va tenir une session du CCI et élire son propre président. Je suis sûr que ce n’est que quelques mois plus tard et que nous devrions attendre cela. Vous ne pouvez pas simplement radier un parti en disant que «vous n’avez pas de leadership», ou qu’il y a un «message déroutant qui sort de là». Le fait est que ce parti a plus de 100 ans. C’est le parti qui a apporté la liberté en Inde.

J’ai pleinement confiance en la famille Gandhi, Rajiv et moi étions des amis proches et j’ai vu Priyanka et Rahul depuis qu’ils étaient très jeunes, j’espère qu’ils décident de continuer à jouer un rôle de leadership.

Sur la résolution du problème de la drogue au Pendjab

J’ai dit que dans quatre semaines, je briserai la colonne vertébrale de tout cela. Il y a environ 4 000 personnes en prison qui travaillaient dans le commerce de la drogue. J’ai extradé des gens d’Albanie, de Rome, et l’un d’entre eux se trouve dans la prison de Hong Kong. Si vous me demandez si des médicaments sont sur le marché, bien sûr, ils le sont. Uri est l’un des points d’entrée. Delhi est l’un des plus grands hubs. Alors on le combat, on est en contact avec tous les Etats.

QUESTIONS RAPIDES

Un chef militaire que vous admirez

Le feld-maréchal Sam Manekshaw, le lieutenant-général Harbaksh Singh, le général Rommel, le général Patton. Ce sont tous des chefs militaires de mon âge, et puis vous avez Napoléon, le grand génie.

Votre plus grand regret

Quitter l’armée. Mon père est parti comme ambassadeur, ma mère était au Parlement, mon frère était dans l’armée, l’un de nous a dû démissionner. J’aurais aimé rester. Bien sûr, je suis un soldat à la retraite, mais j’aurais pu continuer.

Ton premier amour

Jardinage. Tu devrais venir voir mon jardin tout de suite, il est en pleine floraison. Jardinage ou écriture Les deux. Ce sont des choses différentes. Vous ne pouvez pas passer toute la journée dans votre jardin, mais vous pouvez vous asseoir dans votre bureau… et j’écris un livre maintenant.

Histoire de guerre préférée que vous pouvez partager avec nous.

Il y en a tellement, j’ai écrit six livres sur l’histoire militaire. Si vous parlez d’histoire, alors je pense à Waterloo. Puis bien sûr, je suis allé à Ypres, où mon propre régiment a combattu, et j’ai suivi le chemin avec un historien militaire. En Inde, je pense que c’est ainsi que nous avons contenu l’opération Gibraltar. Lorsque les camarades ont envoyé sept colonnes à travers et ils ont voulu pénétrer au Cachemire et opérer dans diverses zones, tuer, assassiner, et comment le général Harbaksh Singh a géré cela.

Une chose que vous aimez chez notre premier ministre.

Je connais M. Modi depuis que nous étions ministres en chef ensemble. Il était le CM du Gujarat et moi du Pendjab – 2000-07. Il a sa propre vision de la vie, que vous soyez d’accord ou non, mais il est déterminé. Une chose que j’aime chez lui, c’est qu’il est assez clair dans son esprit ce qu’il veut et il va de l’avant. Il n’y a pas de gaufres. Sinon, je ne suis pas d’accord avec beaucoup de ses politiques. Je ne suis pas du tout d’accord avec sa politique agricole. Je ne suis pas d’accord avec l’idée de transformer le pays en un État hindutva.

