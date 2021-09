Express et l’ancienne Miss USA Cheslie Kryst s’apprêtent à lever 1 million de dollars – WWD

Express Inc. continue de rêver grand.

Juste à temps pour le premier anniversaire du Dream Big Project du détaillant, Express a révélé son intention de collecter 1 million de dollars pour les Grands Frères Grandes Sœurs d’Amérique avec Miss USA 2019 Cheslie Kryst à la barre.

“Le projet Express Dream Big est notre initiative de dons et de mentorat pour offrir des opportunités et des ressources aux personnes de chaque génération”, a déclaré à WWD Sara Tervo, vice-présidente exécutive et directrice du marketing d’Express. « Nous avons choisi les Grands Frères Grandes Sœurs d’Amérique, l’organisation de mentorat de jeunes la plus grande et la plus expérimentée, parce que nous croyions en leur mission. Nous nous engageons à amasser plus d’un million de dollars pour aider à fournir aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour réussir.

La formule comprend un don initial de 300 000 $, environ 200 000 $ en cartes-cadeaux Express et des associés promettant plus de 100 000 heures de mentorat et de bénévolat à l’organisation. De plus, Express espère amasser 500 000 $ supplémentaires au cours de la prochaine année grâce à des dons en magasin et en ligne.

Pour aider à susciter l’intérêt, Express a choisi Kryst comme visage de sa campagne d’automne 2021, qui fait ses débuts aujourd’hui. Tournée dans le studio de design d’Express à New York, la vidéo de la campagne présente Kryst, aux côtés d’une sélection de « Littles » des Grands Frères Grandes Sœurs, parlant de son travail avec l’organisation à but non lucratif (y compris son rôle en tant que membre du conseil d’administration national des Grands Frères Grandes Sœurs) et de son partenariat global avec Express. L’ancienne reine de beauté et correspondante de “Extra TV” sera également mise en évidence sur les réseaux sociaux, le site Web, les e-mails et l’application Express d’Express alors qu’elle continue de promouvoir la marque de plusieurs manières, notamment une apparition au Kelly Clarkson Show. ce jeudi pour parler de l’initiative.

“Nous recherchons des partenaires de marque qui incarnent notre objectif de marque”, a déclaré Tervo, concernant la décision du détaillant de travailler avec Kryst. « Nous sommes fiers de travailler avec elle pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves.

Kryst, quant à lui, est tout aussi enthousiaste à l’idée de travailler avec Express.

« Le travail des Grands Frères Grandes Sœurs dans nos communautés est exactement ce dont notre pays a besoin en ce moment – ​​un coup de main pour les jeunes qui ont soif d’encouragement et de conseils », a-t-elle déclaré. « Je suis ravi de pouvoir représenter une organisation qui nourrit ma passion d’aider les autres, notamment grâce à ce partenariat avec une marque dont je suis fan et que je porte depuis des années.

Express’ Dream Big Project a débuté en septembre 2020 dans le but de soutenir une organisation différente chaque trimestre. (Le premier était le Small Business Relief Fund de GoFundMe.) À ce jour, le programme a permis de récolter 850 000 $ pour les organisations communautaires.

Le programme « Grands Avenirs » des Grands Frères Grandes Sœurs — qui recueille des fonds pour soutenir la mobilité économique dans les collectivités locales et étendre les services essentiels aux jeunes de 18 à 25 ans — marque le premier engagement d’un an du détaillant envers une organisation.

De plus, le Dream Big Day de l’année dernière et l’événement virtuel Dream Big se dérouleront désormais du 17 au 19 septembre dans le cadre du week-end Made to Express You. La célébration de trois jours continuera de promouvoir l’initiative avec des activations en personne et des conversations virtuelles centrées sur le renforcement de la confiance.

Express égalera tous les dons des clients, jusqu’à 50 000 $, tout au long du week-end. Les acheteurs peuvent également faire des dons en magasin ou sur express.com/dreambigproject, jusqu’en août 2022.