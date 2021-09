Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Avec le dernier partenariat, le réseau national de concessionnaires de Lords Automative bénéficiera des avantages d’un logiciel cloud intégré avec des fonctionnalités de facturation, de gestion des stocks, de logiciel khata (billets) et de tableaux de bord, parmi de nombreux avantages.

Lords Automative a annoncé son partenariat avec Paytm pour offrir des solutions de financement faciles à ses revendeurs. Ledit accord vise à fournir des solutions de financement transparentes au réseau national de concessionnaires de Lord’s Automative pour stimuler les ventes de véhicules électriques et améliorer leur part de marché, a noté la société. Avec ce partenariat, les concessionnaires Lords Automative peuvent profiter des avantages des options de paiement numérique avancées offertes par Paytm, notamment le portefeuille Paytm, les services de passerelle de paiement hors ligne (PG), CC / DC et les services bancaires nets sur une base pan indienne. De plus, les concessionnaires peuvent bénéficier des avantages d’un rapprochement facile avec des fonctionnalités de règlement instantané et de règlement direct via des interfaces basées sur des applications et multi-utilisateurs.

Avec la bifurcation facile des transactions CC et DC, les concessionnaires de Lords Automative peuvent avoir un accès amélioré aux partenaires multi-bancaires, y compris les meilleures banques des secteurs public et privé qui forment un élément clé de l’écosystème de Paytm de 12 banques partenaires. Grâce à cela, le réseau national de concessionnaires de Lords Automative bénéficiera également des avantages d’un logiciel cloud intégré avec des fonctionnalités de facturation, de gestion des stocks, de logiciel khata (billets) et de tableaux de bord. En outre, ils peuvent bénéficier de l’EMI bancaire sur CC & DC et bénéficier de programmes tels que la subvention EMI (EMI à coût zéro) avec les offres de Paytm.

Les paiements sans contact devenant la nouvelle norme, les revendeurs peuvent également opter pour des fonctionnalités telles que Tap and Pay, QR Payments et Link Payments. La société affirme que des prêts de fonds de roulement pour l’expansion des canaux et la croissance des affaires seront mis à la disposition des concessionnaires de Lords Automative. Parallèlement à la fourniture d’IME sur les cartes de débit et de crédit, Paytm fournira également ses services avec une remise de 50 % sous forme de remise en argent aux concessionnaires lors de l’atteinte de certains jalons. Avec la possibilité de créer leur propre boutique en ligne, les concessionnaires élargiront également leur portée sur le marché en ayant accès à une large clientèle d’utilisateurs de Paytm.

