Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

11 novembre 2021 14:19

Le véhicule électrique est le segment de l’industrie automobile qui connaît la croissance la plus rapide. La technologie de pointe et la tendance des acheteurs à réduire l’empreinte carbone et les incitations politiques gouvernementales ont été quelques-uns des opérateurs fondamentaux contribuant à l’extension du marché des véhicules électriques au cours des dernières années. Les véhicules électriques réduisent également les émissions qui contribuent aux changements environnementaux et au smog, améliorant la santé publique et réduisant les dommages écologiques.

L’infrastructure de recharge des véhicules électriques jouera un rôle majeur dans l’adoption des véhicules électriques et donnera aux conducteurs la confiance nécessaire pour voyager n’importe où sans craindre d’être bloqués. Cet article présente les 5 principaux facteurs à garder à l’esprit si vous envisagez d’acheter des chargeurs EV.

LES CINQ PRINCIPAUX FACTEURS À CONSIDÉRER LORS DE L’INSTALLATION DE CHARGEURS DE VE

1. La sécurité : une priorité absolue pour l’installation des bornes de recharge pour VE

Les chargeurs EV sont des équipements électriques à charge élevée avec un ampérage élevé de la gamme 32A-63 A (chargeurs CA). Ainsi, lorsque vous choisissez des chargeurs EV, recherchez des stations de recharge avec fonction d’interruption de défaut à la terre, détection automatique de débranchement et terminaison d’alimentation, et respect des normes de sécurité internationales telles que les certifications UL ou les normes de sécurité établies par le CEA.

2. Certifications d’interopérabilité : OCPP et OCPI

Lorsqu’il s’agit d’acheter et d’installer des bornes de recharge, assurez-vous que le produit prend en charge l’interopérabilité entre les bornes de recharge et le réseau cloud (ce qui rend ces bornes « intelligentes ») ainsi que la communication entre les différents réseaux. Globalement, ces normes sont définies par Open Charge Alliance. En Inde, actuellement, il n’y a que quelques entreprises certifiées par Open Charge Alliance.

3. Durabilité par tous les temps

Avec de nombreux chargeurs installés à l’extérieur ou dans des espaces ouverts, vous devez vous assurer que les chargeurs que vous installez dans vos locaux sont conçus pour toutes les conditions météorologiques. Vérifiez les cotes extérieures du produit comme les cotes NEMA ou IP avant d’effectuer l’achat et de les installer.

4. Solution logicielle et d’application mobile de bout en bout

Étant donné que les chargeurs EV nécessitent une tarification, des contrôles d’accès ainsi qu’une surveillance à distance, il est recommandé d’opter pour des solutions de charge EV de bout en bout, qui sont fournies avec un logiciel pour le chargeur EV ainsi que des applications mobiles pour les conducteurs EV. L’utilisation de logiciels et d’applications tiers peut créer des problèmes de compatibilité et de confidentialité des données.

5. Garantie de remplacement complet et couverture d’assurance

Étant un produit nouveau sur le marché, le service après-vente pour les chargeurs EV n’est pas disponible. Par conséquent, choisissez des bornes de recharge qui viennent avec une garantie de remplacement complète et ont une couverture des dommages pour les véhicules.

Il est évident qu’investir dans un installateur expérimenté et digne de confiance est un investissement dans la sécurité et la conformité réglementaire non seulement pour vous, mais aussi pour votre voiture, votre maison et les autres autour de vous.

Auteur: Prashant Radhakrishnan, Vice-président (Ventes et marketing), Inde – SemaConnect

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

